TSV Pansdorf II testet heute Abend in Pönitz

Der TSV Pansdorf gilt in der VL-Süd durchaus als Abstiegskandidat. Gegen einen Landesligisten wollen sie zeigen, dass sie Wettbewerbsfähig sind. (Archivfoto)

Für den TSV Pansdorf II steht am heutigen Dienstag das nächste Testspiel der Sommervorbereitung auf dem Programm. Um 19:30 Uhr ist die Mannschaft beim SVG Pönitz zu Gast und möchte weitere Erkenntnisse mit Blick auf den bevorstehenden Saisonstart in der Verbandsliga Süd sammeln.

Nach den bisherigen Vorbereitungseinheiten bietet die Partie dem Trainerteam die Möglichkeit, weitere personelle Varianten zu testen und das Zusammenspiel weiter zu verbessern. Gegen den Landesligisten wartet dabei ein anspruchsvoller Gegner, der den Pansdorfern alles abverlangen dürfte.

Im Vordergrund stehen erneut die Abstimmung innerhalb der Mannschaft sowie die Feinjustierung für den Ligastart. Das Ergebnis spielt zwar eine untergeordnete Rolle, dennoch dürfte der Verbandsligist mit einem positiven Auftritt weiteres Selbstvertrauen tanken wollen.