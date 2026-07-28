TSV Pansdorf II feiert torreichen Pokalauftakt

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TSV Pansdorf II hat die erste Runde des Kreispokals Ostholstein erfolgreich überstanden. Beim TSV Dahme II feierte die zweite Mannschaft einen deutlichen 10:3-Auswärtssieg und machte den Einzug in die nächste Runde bereits früh klar.

Schon in der Anfangsphase zeigte sich, dass Pansdorf II seiner Favoritenrolle gerecht werden wollte. Die Gäste kombinierten sich immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor und nutzten ihre Chancen konsequent. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich die spielerische Qualität immer deutlicher durch, sodass der Vorsprung kontinuierlich anwuchs.

Der TSV Dahme II gab sich trotz des Rückstands nicht auf und belohnte sich mit drei eigenen Treffern. Dennoch behielt Pansdorf II jederzeit die Kontrolle über das Geschehen und ließ keinen Zweifel daran, welche Mannschaft den Platz als Sieger verlassen würde.