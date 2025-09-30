TSV Ottobrunn überrascht mit 5:2-Sieg gegen Tabellenführer Haidhausen

Nach schwachem Saisonstart gelingt Ottobrunn ein beeindruckender Erfolg gegen den Tabellenführer. Selbstbewusstsein wächst.

Die Konkurrenz dürfte sich die Augen gerieben haben: Die Fußballer des TSV Ottobrunn sorgten mit ihrem 5:2 (2:1)-Heimsieg über die SpVgg 1906 Haidhausen für die wohl mit Abstand größte Überraschung der bisherigen Saison in der Münchner Kreisliga Gruppe 3. Schließlich waren die Gäste als Spitzenreiter mit der Maximalausbeute von 15 Punkten aus den ersten fünf Spielen und einem Torverhältnis von 26:7 angereist. Auch Matthias Schmidt gab zu: „Klar, das sind Punkte, mit denen wir nicht gerechnet haben.“

Doch ganz so aus heiterem Himmel wie für externe Beobachter kam die Leistung seines mit schlechten Resultaten in die Spielzeit gestarteten Teams für Ottobrunns Sportdirektor nicht: „Die Mannschaft hat nichts Besonderes gemacht. Die ersten Spiele waren gar nicht so verkehrt. Jetzt hat endlich auch mal das Ergebnis gestimmt. Unsere Spieler haben sich für ein gutes Spiel belohnt.“

Das war in den ersten Wochen anders: Zum Auftakt beim 3:3 in Grasbrunn hatten die Ottobrunner eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben. Es folgten Niederlagen gegen die hochgehandelten FC Phoenix (2:4) und SC Baldham (1:5) sowie den TSV Trudering (2:3). „Nur gegen Baldham waren wir klar unterlegen“, betont Schmidt. Ansonsten habe man sich, wie so oft im Vorjahr, durch mangelnde Effizienz oder individuelle Fehler um Punkte gebracht: „Irgendwie hat die Saison angefangen wie die letzte aufgehört hat. Da kamen die alten Kinderkrankheiten wieder.“

Beim ersten Saisonsieg, dem 2:0 beim TSV Steinhöring, lief es dann anders. „Das Spiel war nicht so gut, ein Kampfspiel, aber da ging es nur um die Punkte“, so Schmidt. Neben drei Zählern holten sich die Haidgraben-Kicker offenbar auch jede Menge Selbstbewusstsein. Denn gegen Haidhausen dominierten sie von Beginn an, gingen durch Jetmir Murati (5.) und Lorenz Münster (36.) mit 2:0 in Führung, beantworteten das 2:1 (40.) nach der Pause mit Treffern von Murati (52.) und Philipp Möbius (62.), der nach dem zweiten Gäste-Tor (69.) auch für den 5:2-Endstand sorgte (90.+3). „Es hätte auch höher ausfallen können. Wir haben ihnen mit unserer Körperlichkeit den Zahn gezogen“, freute sich Schmidt über einen vielleicht ersten großen Schritt zur Erfüllung der Vorgabe: „Wir wollen eine ruhige Saison im gesicherten Mittelfeld spielen, nicht mehr so wie letztes Jahr.“

Dabei setzt man in Ottobrunn auf einen weitgehend unveränderten Kader plus zwei neue und junge Hoffnungsträger: Der 20-jährige Torwart Elias Adelberg vom SV Waldperlach, der schon in der Jugend am Haidgraben spielte, ist seit dem Steinhöring-Spiel einsatzberechtigt. „Er gibt uns Sicherheit“, so Schmidt. Eigengewächs Tristan Jeremies, der gar erst 17 ist, bereichert das Mittelfeld nicht nur wegen seiner drei Saisontore.

Nach dem beeindruckenden Sieg über Haidhausen kommt womöglich noch die breite Brust als Verstärkung hinzu. „Die Spieler haben gesehen, da geht was. Wenn die ersten 13, 14 Leute dabei sind, dann haben wir alle Möglichkeiten“, sagt Schmidt, der für die Partie am Sonntag (14 Uhr) beim FC Anzing Parsdorf entsprechend zuversichtlich ist: „Wir hoffen, dass es so weitergeht.“