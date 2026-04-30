TSV Ottobrunn schreibt fast ein Märchen am Haidgraben Fußball-Kreisliga München von Umberto Savignano · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Geleitschutz für den Torschützen: Der Ottobrunner Philipp Hasse (weiß) ist im Derby gegen Grasbrunn auf dem Weg zum 2:0; die Partie endet 7:1 für Ottobrunn. – Foto: Dieter Michalek

Vom Abstiegskampf zum Spitzenteam: Der TSV Ottobrunn blieb zwölf Spiele ungeschlagen. Doch für die Aufstiegsrelegation reicht es wohl nicht mehr.

Jetzt wird es schwer mit der vollkommenen Verwandlung vom Frosch zum Prinzen, für die Krone reicht es wohl nicht mehr ganz bei den Fußballern des TSV Ottobrunn. „Wir wollten ein bisschen ein Märchen schreiben. Das war schon das Thema bei der Weihnachtsfeier: Letztes Jahr in der Abstiegsrelegation, dieses Jahr in der Aufstiegsrelegation“, verrät Sportdirektor Matthias Schmidt. Doch nach der 1:3-Niederlage bei der SpVgg 1906 Haidhausen dürfte der zweite Rang in der Münchner Kreisliga 3 für die Ottobrunner kaum mehr zu erreichen sein, vier Runden vor Schluss beträgt der Rückstand zum FC Phönix München acht Punkte.

Abschied: Trainer Thomas Seethaler verlässt den TSV Ottobrunn nach der Saison. – Foto: Dieter Michalek

Trotz der geschwundenen Aussichten hat diese Spielzeit für das Team vom Haidgraben märchenhafte Züge. Zumindest in der Phase von Ende Oktober bis zum vergangenen Sonntag, denn da zauberte der aktuell Tabellenvierte Zähler um Zähler auf sein Konto. „Zwölf Spiele in der Kreisliga ungeschlagen, davon nur zwei Remis, das ist schon eine Ansage“, sagt Schmidt stolz. Zwölf Spiele in der Kreisliga ungeschlagen, davon nur zwei Remis, das ist schon eine Ansage. Sportdirektor Matthias Schmidt

Das Selbstvertrauen stieg von Partie zu Partie, sechs Dreier bis zur Winterpause weckten beim TSV schon besagte Aufstiegsträume. Danach ging es fast ungebrochen weiter, wobei für Schmidt der Höhepunkt der fulminanten Serie nicht Kantersiege wie das 6:0 über SK Srbija oder das 7:1 gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh, waren, sondern das 4:4 gegen den Aufstiegsaspiranten Phönix. „Das ist ein Top-Team. In der 63. Minute fällt das 4:1 für den Gegner, alle haben geglaubt, das Spiel ist durch, wir wechseln und dann drehen es die Einwechselspieler, Ruben Adelmund macht zwei Tore. Das sind Ergebnisse, die holst du, wenn du einen Lauf hast.“ Die Basis dieses Momentums sei schon am Ende der vergangenen Saison gelegt worden, glaubt Schmidt: „Die Truppe ist eine Einheit, der Klassenerhalt nach der Relegation hat sie zusammengeschweißt.“ Daran ändere auch die Niederlage von Haidhausen nichts. Der Tabellenneunte ist sportlich eigentlich der Liga-Primus, bekam aber wegen des unwissentlichen Einsatzes eines Spielers mit falscher Identitätsangabe 27 Punkte abgezogen. „Haidhausen würde ohne diesen Punktabzug souverän aufsteigen, die haben einfach individuelle Klasse. Und wir waren nicht gut drauf, hätten noch zwei Stunden spielen können und nicht gewonnen“, so Schmidt. „Dennoch sind wir absolut im Soll, es ist überragend im Vergleich zum letzten Jahr, und das mit dem gleichen Kader.“ Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr TSV Ottobrunn Ottobrunn FC Anzing Parsdorf FC Anzing Pa 13:00 PUSH Für die kommende Saison erklärt der TSV-Sportdirektor sein Team dennoch nicht zum Favoriten: „Wir wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen. Wir sind in dieser Saison viel über die Leidenschaft und den Willen gekommen, jetzt wollen wir uns spielerisch verbessern. Und die Jungs bleiben zusammen.“

Willkommen: Trainer Sebastian Reger (noch beim SV Lohhof) übernimmt das Team. – Foto: Dieter Michalek