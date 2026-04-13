TSV Ottobrunn feiert Torfestival - Anzing ringt Haidhausen nieder

– Foto: S. Hafen

Die Konstellation verspricht auch in den kommenden Wochen Dramatik: Trudering steuert auf den direkten Aufstieg zu, während Phönix München über die Relegation weiterträumen darf. Am Tabellenende kämpfen derzeit gleich mehrere Teams um den Klassenerhalt und die Relegationsplätze.

Im Tabellenkeller bleibt die Lage angespannt. Waldtrudering verschaffte sich mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Steinhöring etwas Luft und kletterte ins gesicherte Mittelfeld. Anzing Parsdorf feierte einen umkämpften Heimerfolg gegen die SpVgg Haidhausen, der wertvolle Punkte im Abstiegskampf brachte. Oberföhring hingegen musste einen herben Rückschlag hinnehmen und bleibt gefährdet. SK Srbija München, das erst im Mai gegen Baldham-Vaterstetten antritt, steht weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz und hofft auf ein späteres Lebenszeichen.

Der 20. Spieltag der Kreisliga 3 München brachte jede Menge Spannung und Tore. Vorne bleibt der TSV Trudering das Maß aller Dinge, der sich in Oberpframmern durchsetzte und damit den Platz an der Sonne festigte. Dahinter lauert weiterhin der FC Phönix München, der auswärts bei Zamdorf seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellte. Ottobrunn meldete sich mit einem wahren Schützenfest gegen Grasbrunn-Neukeferloh im Rennen um die oberen Tabellenränge zurück. Gleichzeitig machte Helios-Daglfing mit einem klaren Heimsieg gegen Rot-Weiss Oberföhring deutlich, dass sie ihre Ambitionen auf die vorderen Plätze nicht aufgegeben haben.

Waldtrudering dreht nach frühem Rückstand auf

Der TSV Waldtrudering hat am 20. Spieltag der Kreisliga 3 München einen deutlichen Heimsieg gegen den TSV Steinhöring gefeiert. Vor 80 Zuschauern musste das Heimteam zunächst einen frühen Rückschlag verkraften, als Nick Gibson bereits in der 6. Minute für die Gäste traf. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Sascha Wittmann glich in der 23. Minute aus. Nach der Pause sorgten die Hausherren innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung. Zunächst brachte Leonard Mayer sein Team in der 48. Minute in Führung, ehe Philipp Hauschild nur eine Minute später auf 3:1 erhöhte.

In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Felix Schwemer (66.) für das vierte Tor, ehe Leonard Mayer in der Nachspielzeit seinen Doppelpack schnürte und den Endstand herstellte. Mit diesem Erfolg klettert der TSV Waldtrudering auf Rang 7 der Tabelle, während der TSV Steinhöring nun auf Platz 9 steht.

Trudering setzt Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen Der TSV Trudering hat am 20. Spieltag der Kreisliga 3 München beim TSV Oberpframmern einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Bereits früh stellten die Gäste die Weichen auf Erfolg. Martin Janelsith traf in der 2. und 19. Minute doppelt und brachte Trudering mit 2:0 in Führung. In der 31. Minute erhöhte Patrick Koller nach einem schnellen Konter auf 3:0. Oberpframmern kam erst in der zweiten Halbzeit besser in die Partie. Nach mehreren vergebenen Chancen sorgte Maximilian Probst in der 67. Minute mit einem Schuss aus kurzer Distanz für den Anschlusstreffer zum 1:3. Hoffnung auf eine späte Wende kam dennoch nicht mehr auf. In der 87. Minute sah Truderings Tim Müllmaier nach einem Foulspiel die Rote Karte, was aber am Spielausgang nichts mehr änderte. Mit dem Auswärtserfolg übernimmt der TSV Trudering die alleinige Tabellenführung mit 48 Punkten. Der TSV Oberpframmern rutscht nach der Niederlage auf Rang 6 mit 32 Punkten ab und verliert im Kampf um die oberen Plätze an Boden.

Phönix dreht turbulente Partie in Zamdorf In einem spannenden Kreisliga-Duell setzte sich der FC Phönix München beim SV Zamdorf 1974 durch und festigte damit seinen Platz im oberen Tabellenbereich. Die Gäste eroberten durch den Auswärtssieg Rang zwei, während Zamdorf auf Platz elf abrutschte. Die Partie begann ausgeglichen, bevor Martin Molnar in der 38. Minute die Führung für die Gäste erzielte. Nur drei Minuten später gelang Michael Ertl nach einem schnellen Angriff der Ausgleich (41.). Mit Schwung aus der Pause drehte Zamdorf die Begegnung sogar, als Leonard Evertz in der 47. Minute zum 2:1 traf. Doch Phönix reagierte entschlossen: Dragan Wagner erzielte in der 62. Minute den Ausgleich, ehe Joker Dragoljub Dekanovic in der 73. Minute die erneute Führung markierte. Den Schlusspunkt setzte Thomas Spychalski vom Punkt (86.), nachdem ein Foul im Strafraum die Entscheidung gebracht hatte. Mit diesem Sieg festigt Phönix München seine Rolle als erster Verfolger von Spitzenreiter TSV Trudering. Zamdorf dagegen muss nach der Niederlage weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

Offensivfeuerwerk in Ottobrunn Der TSV Ottobrunn hat am 20. Spieltag der Kreisliga 3 München eindrucksvoll seine Heimstärke unter Beweis gestellt und den TSV Grasbrunn-Neukeferloh klar mit 7:1 besiegt. Bereits in der Anfangsphase legten die Gastgeber die Grundlage für den Kantersieg. Ein frühes Eigentor von Fabian Oberndörfer (4.) brachte Ottobrunn in Führung, kurz darauf erhöhte Tim Kis-Zsirai Sirchich (8.) auf 2:0. Mit einem Doppelschlag sorgten Philipp Hasse (16.) und Jetmir Murati (19., Foulelfmeter) für eine komfortable 4:0-Halbzeitführung. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber das Geschehen. Ein weiteres Eigentor durch Philip Voigt (60.) sowie ein sehenswerter Treffer von Jetmir Murati (64.) stellten auf 6:0. Grasbrunn kam durch Simon Kappelmayr (75., Foulelfmeter) nur noch zum Ehrentreffer, ehe Philipp Hasse (77.) den 7:1-Endstand markierte. Mit diesem Erfolg kletterte der TSV Ottobrunn auf Rang 4 der Tabelle (36 Punkte), während der TSV Grasbrunn-Neukeferloh auf Platz 8 (30 Punkte) abrutschte.

Helios-Daglfing setzt klares Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Gäste SV Helios-Daglfing hat am 20. Spieltag der Kreisliga 3 München ein deutliches Signal gesendet und den FC Rot-Weiss Oberföhring mit 5:0 besiegt. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine konzentrierte Leistung und stellten die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 20. Minute brachte Lars Hiller sein Team in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Benjamin Maierhofer per Foulelfmeter auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel unterlief dem Oberföhringer Verteidiger Martin Riedl ein unglückliches Eigentor zum 3:0 (62.). Nur sieben Minuten später sorgte Ediz Ofli für die endgültige Entscheidung, ehe Alexander Bräckle in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit diesem Erfolg klettert Helios-Daglfing auf Platz 5 der Tabelle und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Für Oberföhring bedeutet die klare Niederlage dagegen weiterhin Rang 12 und zunehmenden Druck im Kampf um den Klassenerhalt.