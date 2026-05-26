TSV Ottobrunn beendet Saison auf Platz vier – nach Abstiegskampf im Vorjahr

Thomas Seethaler verlässt Ottobrunn. – Foto: fupa

Der TSV Ottobrunn schließt die Saison in der Kreisliga München Gruppe 3 auf dem vierten Rang ab. Vor einem Jahr musste sich die Mannschaft noch über die Abstiegsrelegation retten.

Schon vor dem abschließenden Match am Samstag (15 Uhr) beim TSV Trudering steht fest, dass der TSV Ottobrunn die Saison in der Kreisliga München Gruppe 3 auf dem vierten Rang beendet. Beachtlich ist diese Leistung vor allem deshalb, weil die Truppe vom Haidgraben sich in fast identischer Besetzung vor einem Jahr erst über die Abstiegsrelegation retten konnte. Auch der Einstieg in die aktuelle Spielzeit lief mit sechs Niederlagen aus den ersten neun Partien holprig. Doch in der Rückrundentabelle liegen die Ottobrunner gemeinsam mit der SpVgg 1906 Haidhausen an der Spitze. Der scheidende Trainer Thomas Seethaler übergibt also eine offenkundig intakte Mannschaft an seinen Nachfolger Sebastian Reger, der vom SV Lohhof kommt (wir berichteten). Das Saisonfinale verspricht ein heißer Tanz zu werden, denn Trudering kämpft im Fernduell mit dem punktgleichen Tabellenführer FC Phönix München (gastiert beim Dritten SC Baldham-Vaterstetten) um Platz eins und zwei, also den direkten Aufstieg oder die Relegationsteilnahme. (um)