TSV Ottmarsheim schlägt Münchingens Reserve im Pokal

Gestern Abend traten unsere TSV-Frauen zur ersten Pokalrunde gegen die Reserve aus Münchingen an. Ein echter Pokalkracher, denn beide Mannschaften zählen mitunter zu den Favoriten. Entsprechend spannend wurde die Partie, welche am Ende erst im Elfmeterschießen entschieden werden konnte.

Das Spiel begann gut für die Ottmarsheimerinnen. Man gestaltete es ruhig, stand defensiv sicher und konnte bereits in den ersten Minuten gute Akzente nach vorne setzen. So war es Natalie Härterich, die denn Ball nach einem Eckstoß in den Winkel zur 1:0-Führung hämmerte (18.). Die restliche erste Hälfte gehörte dann aber den Gästen aus Münchingen. Zwar waren diese optisch nicht überlegen, dafür aber sehr konsequent. In der 37. Minute fiel der 1:1 Ausgleich durch ein Eigentor, nachdem man einen Klärungsversuch im eigenen Tor versenkte. Kurz vor der Pause gab es noch einen umstrittenen Freistoß für Münchingen, welchen Jessica Legel direkt zur 2:1-Führung verwandelte (44.). Der Ball wurde durch die Mauer noch abgefälscht und TSV-Torfrau Caro Fischer war machtlos.

Die zweite Hälfte war dann die unserer TSV-Frauen. Von der ersten Minute waren unsere Mädels voll da und drängten auf den Ausgleich. So fiel bereits kurz nach der Hälfte der verdiente Treffer zum 2:2 durch Antonia Fuchs (49.). Wie beflügelt spielten unsere Frauen weiter auf das Münchinger Tor, schafften es aber nicht den Ball zu versenken. Kurz vor Schluss hatten wir dann Glück, als eine Münchinger Spielerin im TSV-Strafraum nach einem Zweikampf zu Boden ging und der Schiedsrichter dies nicht als Foul wertete. Dies war aber auch die einzige Aktion in der zweiten Hälfte, in der Münchingen gefährlich wurde. Trotz etlicher Chancen und spielerischer Überlegenheit unserer TSV-Mädels ging es nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen.