TSV Ottersberg: Mit Derbysieg aus dem Abstiegskampf

Im Hinspiel führte der TSV nach einer denkwürdigen ersten Hälfte mit 6:0, gewann am Ende mit 6:2. Das Pokalspiel hingegen gewann der RSV auf eigener Anlage mit 4:0. Auch diesmal erwischten die Hausherren den besseren Start. Sie bekamen schon nach wenigen Minuten einen Foulelfmeter zugesprochen, den Leon Seeger jedoch gegen Sipan Dürer parierte. Dennoch gelang Rotenburg das Führungstor. Arthur Bossert traf nach 20 Minuten zum 1:0. Doch die Ottersberger Antwort folgte schnell. Björn Hakansson, von 2021-2023 noch in der Ahe aktiv, egalisierte per Kopf - 1:1 (28.). Auch danach stellten die Gäste die aktivere Mannschaft. Can Sengül belohnte den Aufwand in Minute 38 mit dem 1:2. Der Vorsprung hätte noch klarer ausfallen können. Doch zu nachlässig agierte der TSV im Abschluss. Den Vorsprung brachte er dennoch ins Ziel.