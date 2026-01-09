TSV Ottersberg: Mickelat muss schon wieder gehen

Erst im Sommer übernahm Björn Mickelat als Cheftrainer beim TSV Ottersberg. Nun kam es zur überraschend schnellen Trennung. Vorgänger Alexander Neumann übernimmt.
Der Zeitpunkt der Entscheidung sorgte durchaus für Verwunderung, absolvierten die Wümme-Kicker ihr letztes Pflichtspiel doch vor rund zwei Monaten. „Es waren zu wenig Spieler noch der Überzeugung, mit Micki die Saison zu einem erfolgreichen Ende führen zu können", erklärte Artur Janot, Kapitän und sportlicher Leiter zugleich, das Zustandekommen (via Kreiszeitung). Die Hinserie verlief enttäuschend. Der TSV verlor zehn von 14 Spielen - teils desaströs wie beim 1:7 in Celle oder 0:5 in Stade - und überwinterte auf einem Abstiegsplatz.
Dementsprechend deutlich kritisierte Mickelat, der erst im Mai auch in Etelsen unter besonderen Umständen seinen Posten räumen musste, seine ehemaligen Schützlinge: „Ich habe immer 100 Prozent investiert. Darum geht es natürlich auch für die Spieler. Wenn man hinter den Leistungen bleibt, sollte man zunächst sich selbst hinterfragen und nicht die Schuld bei anderen suchen. Das finde ich schon bedenklich."
An seine Stelle rückt erneut Alexander Neumann. Dieser fungierte als spielender Co-Trainer, sprang aber bereits in der Vorsaison nach dem Rücktritt von Mike Gabel ein und führte die Ottersberger zum Klassenerhalt. „Die Jungs sollen wieder Spaß am Fußball haben und zu Erfolgserlebnissen kommen. Das kann schon im Training passieren, Selbstvertrauen ist das Wichtigste. Die Intensität muss genauso hoch sein wie in den Spielen", so der langjährige D/A-Torjäger. Auch zukünftig werde er weiter als Spieler auf dem Feld aktiv sein. In seiner Trainerarbeit wird er von Christopher Reff, der unter anderem schon als Scout für Waldhof Mannheim und Rapid Wien arbeitete.
Auf das Duo wartet eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe. Denn der Kader bringt zweifellos Landesliga-Format mit, wie beispielsweise das 5:3 über Ahlerstedt/Ottendorf unterstrich. Jedoch mangelte es an Kostanz in den Auftritten. „Es gab vielerlei Gründe, warum wir in den Strudel gezogen worden sind. Verletzungen, Urlaube, Sperren. Und die Jungs haben oft nicht die Tugenden gezeigt, die man im Abstiegskampf braucht", blicke Mickelat zurück. Seine Nachfolger wollen das gesamte Potential aus dem Kader herauskitzeln und den Ligaverbleib eintüten. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt momentan nur einen Zähler.