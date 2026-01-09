TSV Ottersberg: Mickelat muss schon wieder gehen

Björn Mickelat – Foto: Tobias Lenz

Erst im Sommer übernahm Björn Mickelat als Cheftrainer beim TSV Ottersberg. Nun kam es zur überraschend schnellen Trennung. Vorgänger Alexander Neumann übernimmt.

Der Zeitpunkt der Entscheidung sorgte durchaus für Verwunderung, absolvierten die Wümme-Kicker ihr letztes Pflichtspiel doch vor rund zwei Monaten. „Es waren zu wenig Spieler noch der Überzeugung, mit Micki die Saison zu einem erfolgreichen Ende führen zu können", erklärte Artur Janot, Kapitän und sportlicher Leiter zugleich, das Zustandekommen (via Kreiszeitung). Die Hinserie verlief enttäuschend. Der TSV verlor zehn von 14 Spielen - teils desaströs wie beim 1:7 in Celle oder 0:5 in Stade - und überwinterte auf einem Abstiegsplatz. Dementsprechend deutlich kritisierte Mickelat, der erst im Mai auch in Etelsen unter besonderen Umständen seinen Posten räumen musste, seine ehemaligen Schützlinge: „Ich habe immer 100 Prozent investiert. Darum geht es natürlich auch für die Spieler. Wenn man hinter den Leistungen bleibt, sollte man zunächst sich selbst hinterfragen und nicht die Schuld bei anderen suchen. Das finde ich schon bedenklich."