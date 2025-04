TSV Otterfing will Toto-Pokal-Sieg: "Wir haben keinen Druck"

Ein ganz besonderes Spiel wartet an diesem Donnerstag, 1. Mai, auf die Fußballer des TSV Otterfing, die aktuell in der Kreisklasse 2 um die Rückkehr in die Kreisliga kämpfen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen sie im Kreisfinale des Toto-Pokals und empfangen um 13 Uhr den TSV Geiselbullach am heimischen Nordring.

Der Sieger zieht in den Bezirkspokal ein. Mit etwas Losglück könnte dort beispielsweise ein Spiel gegen den TSV 1860 München oder die SpVgg Unterhaching winken. Zudem hat Sponsor Lotto Bayern wieder Geldpreise für alle Finalisten des Kreis-Pokals ausgelobt, ein Scheck wird den Otterfingern also auf jeden Fall ins Haus flattern, das Ergebnis der Partie gegen Geiselbullach entscheidet über dessen Höhe.