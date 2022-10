TSV Otterfing will gegen Lenggrieser SC offene Rechnung begleichen Fußball Kreisliga

Das Tabellenbild macht es für den TSV Otterfing schwierig, das Restprogramm des Jahres mit Motivation anzugehen. Dennoch will man die Hinspiel-Niederlage gegen Lenggries vergessen machen.

Otterfing – Das Tabellenbild macht es für den TSV Otterfing schwierig, das Restprogramm des Jahres mit Motivation anzugehen. Aber Benedict Gulielmo hat mit einer Ansprache an die Spieler die richtigen Worte gefunden. Somit muss sich der Lenggrieser SC, der am Nordring gastiert, auf einen Gegner einstellen, der willens ist, die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel ins rechte Licht zu rücken.

„Wir waren ganz gewiss nicht schlechter als die Lenggrieser“, erinnert Gulielmo an die Partie. Ein unnötiger Strafstoß zum 0:1 in der Anfangsphase und ein nicht gegebener Elfmeter in der Nachspielzeit untermauern den realistischen Rückblick des Otterfinger Spielertrainers. Vier Spieltage vor der Pause aber hat sich der Schleier, wer zur Jahreswende zum aufstiegsberechtigten Spitzen-Trio gehört, gelichtet. Und es ist die Elf vom Nordring, die hinterherhechelt.

„Unser Augenmerk liegt darauf, das Restprogramm dieses Jahres so positiv wie möglich zu gestalten“, erklärt Gulielmo. Es hat auch den Anschein, als sollten seine Burschen mitziehen. Die beiden Trainingseinheiten unter der Woche waren bestens besucht und intensiv.