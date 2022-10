TSV Otterfing will bei Rot-Weiß Bad Tölz voll punkten Schon zwei Siege in dieser Saison

Zweimal hat der TSV Otterfing in der Saison 2022/23 schon gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz gewonnen. Nun soll Sieg Nummer drei folgen.

So., 23.10.2022, 14:00 Uhr

Otterfing – Vor heimischen Publikum ist der SC Rot-Weiß Bad Tölz wesentlich gefährlicher, als auswärts. Aber gegen einen Gegner vom Kaliber eines TSV Otterfing sind die Isarwinkler auch zu Hause nur Außenseiter. Alles andere als ein Sieg der Nordring-Elf am Sonntag (14 Uhr) wäre eine faustdicke Überraschung.

Sieben Punkte konnten sich die Tölzer bislang gutschreiben. Allesamt an der Kohlstatt erkämpft. Aber diese Heimstärke kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die Rot-Weißen neben dem TSV Sauerlach heißer Abstiegskandidat sind. „Wir haben heuer schon zweimal gegeneinander gespielt“, blickt Benedict Gulielmo auf das absolvierte Programm, „und letztendlich war keiner der Siege gefährdet.“ Der Spielertrainer vom Nordring erinnert an einen 3:0-Pokalsieg und einen 4:0-Erfolg in der Punktrunde. Wobei die Kreisliga-Partie erst nach dem Seitenwechsel Fahrt aufgenommen hat. Zur Halbzeit stand es hier 0:0.