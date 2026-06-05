TSV Otterfing steigt trotz 0:1-Niederlage in die Kreisliga auf

Der Jubel war groß: Der TSV Otterfing feierte trotz knapper Niederlage gegen Burggen/Bernbeuren den Aufstieg in die Kreisliga. – Foto: Bettina Eck

Der TSV Otterfing verliert das Relegationsrückspiel gegen Burggen am Freitagabend mit 0:1. Dank des 3:0-Erfolgs aus dem Hinspiel reicht das für den Aufstieg.

Dennoch gab es nach dem Schlusspfiff bereits die ersten Bierduschen für die Spieler der Heimischen: Dank des 3:0-Erfolgs aus dem Hinspiel ist der Aufstieg in die Kreisliga perfekt, und Burggen muss in die Kreisklasse absteigen.

Die gesamte Kreisklassen-Saison über blieb der TSV Otterfing am heimischen Nordring ungeschlagen und musste nur ein einziges Unentschieden hinnehmen. Ausgerechnet beim Relegationsrückspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuren am Freitagabend kassierten die TSV-Kicker eine 0:1-Niederlage.

Bis zum Schluss gekämpft: Der TSV Otterfing (rot) war auch in der Schlussphase dem Ausgleich nah. – Foto: Bettina Eck

„Jetzt haben wir das erste Spiel daheim verloren, aber das können wir gut verschmerzen“, freute sich TSV-Trainer Raphael Schwanthaler. „Die Mannschaft hat sich die Rückkehr in die Kreisliga wirklich verdient. Daran haben wir drei Jahre gearbeitet. Gut, dass wir das Hinspiel so klar für uns entscheiden konnten.“

Dank des klaren Hinspielerfolgs geriet der Aufstieg im Rückspiel auch nie wirklich in Gefahr. Die Gäste versuchten zwar, noch einmal heranzukommen, doch die Hausherren standen in der Defensive sicher und ließen kaum Chancen zu.

So hatte Otterfing auch die erste Gelegenheit. Nach einem Konter köpfte Yannick Müller nach zehn Minuten ein, doch das souveräne Schiedsrichter-Gespann entschied auf Abseits. Burggen/Bernbeuren stand trotz des klaren 0:3-Rückstands tief, Otterfing ließ nicht locker und lauerte auf Konter.

Nach 20 Minuten hatten die Gäste eine erste Halbchance: Sie spielten eine Zwei-auf-zwei-Situation aber nicht sauber aus, und die Hausherren klärten zur Ecke.

Das 0:1 fiel nach einer halben Stunde aus dem Nichts. Eine Flanke von rechts nahm Matthias Lory direkt, und sein Aufsetzer sprang aus Otterfinger Sicht unglücklich ins Tor. Der TSV wackelte kurzzeitig etwas, doch die Gäste konnten sich vor der Pause nicht mehr entscheidend in Szene setzen.

Nach dem Seitenwechsel feuerten die mit zwei Bussen angereisten Fans der Gäste ihr Team weiter an, doch Burggen/Bernbeuren fiel nicht mehr viel ein. Abgesehen von zwei Freistößen, die das Ziel um einen Meter verfehlten, gab es keine nennenswerten Offensivaktionen bei den Gästen, deren Kräfte mit zunehmender Spieldauer immer mehr schwanden.

Otterfing blieb geduldig, stand sicher, versäumte es aber bei Kontern, den Sack endgültig zuzumachen. Bei einem schnellen Gegenstoß über die rechte Außenbahn scheiterte Müller mit einem Kracher aus 15 Metern an der Querlatte.

Die Gäste konnten nicht punkten, die Hausherren mussten nicht, und so war schon eine Viertelstunde vor Schluss klar, dass Otterfing wenig später den Aufstieg würde feiern können.

Die Otterfinger waren auch in der Schlussphase stets dem Ausgleich näher als Burggen/Bernbeuren dem zweiten Tor. Es blieb am Ende beim 0:1, das den Otterfingern – nach der bitteren Relegations-Pleite im Elfmeterschießen gegen Waldram im Vorjahr – dieses Mal den verdienten Aufstieg bescherte.

„Das ist die schönste Niederlage des Jahres. Es war wichtig, dass wir das Hinspiel schon so klar gewonnen hatten. Im Rückspiel hatten wir dieses Mal mehr Ballbesitz, aber Burggen hat das Tor gemacht. Der Aufstieg ist absolut verdient, nachdem wir schon in der Liga 68 Punkte geholt haben“, resümierte TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban nach dem Spiel auf dem Feld, stilecht bereits mit der ersten Aufstiegs-Goaßmaß in der Hand. „Das werden wir jetzt auch entsprechend feiern.“