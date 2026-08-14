TSV Otterfing startet nach drei Jahren Kreisklasse gegen Murnau

Aller guten Dinge sind drei: Im dritten Anlauf gelang dem TSV Otterfing der Aufstieg in die Kreisliga – über die Relegation gegen Burggen/Bernbeuren. – Foto: Roland Halmel

Der TSV Otterfing spielt am Samstag um 15 Uhr sein erstes Kreisliga-Spiel seit drei Jahren. Die Otterfinger wollen die anderen Teams in der neuen Liga überraschen.

Der Weg war keineswegs leicht. Drei Versuche benötigten die Otterfinger für den Aufstieg. Teilweise scheiterten sie überaus bitter, und auch in der vergangenen Saison musste die Elf letztlich den Umweg über die Relegation nehmen. Doch dank eines bärenstarken Auftritts im Hinspiel setzte man sich letztlich souverän gegen den TSV Burggen/Bernbeuren durch. „Wir hatten dieses Ziel ja schon länger, und die mentale Belastung war extrem“, erinnert sich Schwanthaler. „Dass wir uns jetzt endlich belohnt haben, ist herausragend.“

Die Euphorie im Lager des TSV Otterfing ist nahezu grenzenlos. „Es ist einfach schön, dass wir wieder in der Kreisliga sind“, freut sich Trainer Raphael Schwanthaler vor der Premiere seines TSVO am Samstagnachmittag um 15 Uhr gegen den TSV Murnau II. Drei Jahre mussten die Otterfinger nach dem bitteren Abstieg auf diesen Tag warten.

Doch der Weg soll selbstredend eine Liga höher in der Kreisliga noch nicht zu Ende sein. „Wir wollen die Überraschung sein“, betont Schwanthaler. „Trotzdem möchten wir uns jetzt nicht über den Tabellenplatz definieren. Nachdem wir uns selbst so lange Druck gemacht haben, weil wir mussten. Jetzt dürfen und können wir.“ Schwanthaler will von Spiel zu Spiel schauen. Dennoch dürfte der Auftakt gegen Murnau überaus herausfordernd sein. „Man weiß nie, was uns da erwartet. Sie sind jung und hungrig, und das wird eine gute Herausforderung für uns sein.“

Bacher hat beim TSV Otterfing nach Aufstieg seine Karriere beendet

Die neue Saison werden die Otterfinger ohne ihre Vereinsikone Florian Bacher angehen. Der Angreifer hat seine Fußballschuhe nach dem Aufstieg an den Nagel gehängt und will künftig als Co-Trainer agieren. „Das tut uns schon weh“, sagt Schwanthaler. „Aber er wird uns auf der Bank helfen, weil er ein Top-Mensch ist und über eine gewaltige Erfahrung verfügt.“ Abgesehen davon verändert sich der Kader kaum. „Wir möchten die zahlreichen vielversprechenden A-Junioren heranführen.“

Mit der Vorbereitung waren die Otterfinger nur bedingt zufrieden. „Es war durchwachsen“, bestätigt Schwanthaler. „Aber wir hatten gute Ansätze.“ Gegen Nußdorf sowie die SG Baiernrain/Dietramszell gab es knappe Niederlagen (jeweils 2:3), gegen den Münchner Kreisklassisten FC Biberg feierten die Otterfinger einen 2:0-Sieg. Die gesammelten positiven Erfahrungen möchte der Trainer nun auch am Samstag gegen Murnau II sehen. Ganz sicher wird es ein besonderer Tag für den TSV Otterfing.