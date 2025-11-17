TSV Otterfing siegt spät – Weyarn unterliegt bei FF – SG Hausham holt neuntes Remis

Den zehnten Sieg in Serie hat der TSV Otterfing am Samstag in der Kreisklasse 2 eingefahren. Der Tabellenführer setzte sich durch einen späten Treffer mit 2:1 gegen das Schlusslicht SG Reisach durch. Mit 1:3 geschlagen geben musste sich hingegen der TSV Weyarn bei den Fußballfreunden Geretsried. Die SG Hausham war am Sonntag bei der SG Gaißach/Wackersberg zu GastGast und nahm beim 2:2 einen Punkt mit. Die DJK Darching, der FC Rottach-Egern und der FC Real Kreuth hatten sich schon vorzeitig in die Winterpause verabschiedet.

Tore: 1:0 Blaschke (9.), 1:1 Fichtner (56.), 2:1 Blaschke (86.).

Im Stile einer Spitzenmannschaft hat sich der TSV Otterfing am letzten Spieltag vor der Winterpause zu Hause mit 2:1 gegen die SG Reisach durchgesetzt. Das Tabellenschlusslicht machte dem Spitzenreiter das Leben aber über lange Zeit schwer, auch wenn die Otterfinger ein klares Chancenübergewicht auf ihrer Seite verbuchen konnten. Christian Blaschke hatte die Hausherren in der Anfangsphase in Führung geschossen.

Nach einer knappen Stunde glichen die Gäste aber aus. In der Schlussphase war es dann wiederum Blaschke, der dem TSV am heimischen Nordring mit seinem Treffer zum 2:1 den zehnten Dreier in Serie sicherte. Somit überwintern die Otterfinger in der Kreisklassen-Tabelle auf dem Platz an der Sonne. „Der Sieg war am Ende etwas glücklich, aber bei einem Torschussverhältnis von 24:3 auch hochverdient“, findet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Hut ab vor der Mannschaft, was sie nach den Niederlagen gegen Kreuth und Brunnthal für eine Serie hingelegt hat. Jetzt heißt es im Winter: Akkus aufladen und ab Mitte März wieder Vollgas geben.“

TSV Weyarn will nach Pleite in Geretsried im neuen Jahr wieder angreifen

Tore: 1:0 Zielinski (35.), 2:0 Andrijevic (50.), 2:1 Wacker (73./FE), 3:1 Frank (90.+3).

Der TSV Weyarn hat es am letzten Spieltag vor der Winterpause versäumt, sich von der Abstiegszone abzusetzen. In einer ausgeglichenen Begegnung am Geretsrieder Krötenteich ließen die Klosterdörfler im ersten Durchgang zwei Möglichkeiten liegen, die Hausherren trafen hingegen nach einem guten Spielzug kurz vor der Pause zum 1:0. Geretsried kam auch besser aus der Kabine und traf nach einem Fehler in der Weyarner Hintermannschaft zum 2:0. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal spannend, als Christian Wacker die Gäste per verwandeltem Foulelfmeter heranbrachte.

Die Partie wurde noch einmal hektisch, doch die Weyarner konnten sich keine zwingenden Chancen mehr erarbeiten, und die Hausherren machten den Sack in der Nachspielzeit zu. „Es war eine unnötige Niederlage in einem klassischen Kampfspiel, in dem es für beide Seiten um viel ging“, stellt TSV-Coach Michael Hub fest. Zufrieden sei er nur damit gewesen, „dass wir nach dem 0:2 nicht aufgehört haben zu spielen, sondern unsere beste Phase hatten. Nach dem Elfmeter konnten wir den Druck aber nicht mehr ganz aufrechterhalten.“ Die Niederlage sei bitter, „aber wir greifen nächstes Jahr wieder an.“

SG Hausham freut sich nach Remis in Gaißach auf die Winterpause