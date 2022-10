TSV Otterfing siegt nach dreifachem Rückstand bei Rot-Weiß Bad Tölz Sieben-Tore-Spektakel

Otterfing – Es war mehr als ein blaues Auge, das sich der TSV Otterfing beim SC Rot-Weiß Bad Tölz eingefangen hat. Wobei der Grund für die körperlichen Defizite der Nordring-Elf mit der tags zuvor stattgefundenen Hochzeit der Torhüter-Legende Christian Utmaelleki durchaus einleuchtend waren. Dreimal in Rückstand gelang den Otterfingern immer wieder der Ausgleich ehe der Spielertrainer Benedict Gulielmo kurz vor dem Abpfiff seine Mannen mit dem 4:3 erlöste.

„Der Krug mit einem rasanten Straftraining ist gerade noch an meinen Burschen vorbei gegangen“, blickt Gulielmo auf einen merkwürdigen Spielverlauf an der Isar zurück. Ein kurioser Elfmeter, da sich Jonas Eder den Ball selbst an die Hand geköpft hatte, ging dem 0:1 voraus und als Simon Eder einen am ihm selbst verschuldeten Strafstoß zum 1:1 ins Netz setzte, hatte das Powerplay der Otterfinger wenigstens noch einen zählbaren Erfolg.

Aber Kuriositäten bestimmten auch den zweiten Abschnitt. Eine schlafmützige Defensivabteilung der Gäste ermöglichte das 2:1 und nach dem abermaligen Ausgleich durch Gulielmo über einen langen Einwurf führte ein Freistoßhammer zum 3:2. Dass der Kopfball-Spezialist Florian Bacher noch zum 3:3 (83.) einköpfte und Gulielmo einen sehenswert geradlinigen Angriff kurz vor dem Abpfiff mit dem 4:3 abschloss, bewahrte die Otterfinger Kicker gerade noch vor einer Strafaktion. ko

SC RW Bad Tölz – TSV Otterfing 3:4 (1:1)

TSV Otterfing: Stutz - M. Eder, Riblinger, J. Eder, K. Eder - Blaschke (52. Müller), S. Eder, Gulielmo, Bacher - Ott (54. Meier), Dengler (90.+3 Schliersmair).