TSV Otterfing siegt 3:1 in Darching und führt die Tabelle wieder an

Enge Partie: Der TSV Otterfing (weiß) setzte sich am Mittwoch gegen die DJK Darching durch – und führt damit die Kreisklasse an. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing hat im Meisterrennen vorgelegt und liegt mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze der Kreisklasse. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag – Otterfing ist spielfrei und hofft auf einen Ausrutscher von Kreuth.

Der TSV Otterfing hat am Mittwochabend im Fernduell um die Meisterschaft in der Kreisklasse 2 vorgelegt und liegt mit nur zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Im zweiten Landkreis-Duell setzte sich der TSV Weyarn gegen die SG Hausham durch.

DJK Darching – TSV Otterfing 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Huber (41./FE), 1:1 A. Eder (67.), 1:2 Meier (74.), 1:3 Mann (83.). Die DJK Darching lieferte gegen den TSV Otterfing eine starke Leistung ab und hatte den Meisterschafts-Aspiranten am Rande einer Niederlage. Am Ende setzten sich aber die favorisierten Otterfinger mit 3:1 durch und führen die Kreisklassen-Tabelle wieder an.

Josef Huber hatte die Hausherren per Elfmeter vor der Pause in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren die große Chance zum 2:0 liegen, als TSV-Keeper Florian Stutz stark parierte. Das rächte sich, als die Gäste die Regie übernahmen. Mann des Abends war Florian Bacher, der zur Pause ins Spiel gekommen und an allen drei Toren beteiligt war. Andreas Eder, Thomas Meier und Antonio Mann erzielten die Treffer zum 3:1.

Am letzten Spieltag braucht die DJK einen Sieg in Weyarn, um den Abstieg zu vermeiden und die Teilnahme an der Relegation zu sichern. Otterfing ist am Wochenende spielfrei und muss auf einen Ausrutscher von Kreuth beim ASC Geretsried hoffen, um noch direkt aufzusteigen. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt. Die erste Halbzeit war wild von uns. Wir haben in der Pause viermal gewechselt und waren im Anschluss klar besser“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Insgesamt haben wir verdient gewonnen. Wir sind zufrieden und schauen jetzt, was am Samstag passiert.“

„Wir haben bis zur Trinkpause der zweiten Halbzeit Gas gegeben, dann war es für uns vorbei, und die Kräfte sind geschwunden“, berichtet DJK-Coach Patrick Lachemeier. „Kompliment an die Mannschaft, wir waren bis zur 65. Minute das bessere Team. Leider haben wir es nicht geschafft, das zweite Tor zu machen.“

TSV Weyarn – SG Hausham 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Y. Molitor (2.), 2:0 Fauck (45.), 2:1 Manzotti (47.), 3:1 Sacco (90.) Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, bekamen die etwa 100 Zuschauer in Weyarn ein flottes Landkreis-Derby zu sehen. Die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile und mehr Torchancen, die Hausherren waren aber die deutlich effizientere Mannschaft und setzten sich mit 3:1 durch.

Yanik Molitor hatte den TSV nach Vorarbeit von Marinus Fuchs früh in Führung gebracht. Alexander Fauck stellte kurz vor der Pause auf 2:0. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Andrea Manzotti zum 2:1, und die Gäste versuchten noch einmal Druck aufzubauen. Die Weyarner standen aber hinten sicher und machten kurz vor Schluss durch einen sehenswerten Spielzug, den Davide Sacco zum 3:1 abschloss, alles klar. „Es war gut für unsere Nerven, dass es um nichts mehr ging“, resümiert TSV-Coach Michael Hub. „Hausham war spielerisch stärker, hat aber aus seinen Chancen nichts gemacht. Wir waren effizient und sind mit dem Spiel und der Saison zufrieden.“

„Es war eine schwache Leistung, und die Chancenverwertung war eine Katastrophe“, sagt SG-Trainer Franz Pritzl. „Deshalb war der Sieg für Weyarn auch verdient.“

SG Hausham – FC Rottach-Egern Fr., 19 Uhr Bereits am heutigen Freitag wartet das nächste Spiel auf die SG Hausham, die um 19 Uhr an der Zentralen Sportanlage den FC Rottach-Egern empfängt. Die Partie wurde aufgrund der nächste Woche anstehenden Relegation der Gäste kurzfristig vorverlegt.

„Wir wollen uns beim letzten Spiel in Hausham auf die Relegation vorbereiten und eine gute Leistung abliefern“, erklärt Rottachs Trainer Veit Habersetzer. Dazu wollen die Kicker vom Birkenmoos an die starke Leistung des Derbys gegen Kreuth (2:3) anknüpfen, ehe kommende Woche die Entscheidungsspiele um den Verbleib in der Kreisklasse anstehen.

„Unser Ziel ist ein versöhnlicher Saisonabschluss“, sagt Haushams Coach Franz Pritzl. Während die Gäste bis auf die Langzeitverletzten komplett sind, haben sich bei den Knappen Andreas Manzotti und Bahnt Hengl in den Urlaub verabschiedet. Dafür stehen Lukas Grill und Leopold Geiger wieder zur Verfügung.