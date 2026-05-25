TSV Otterfing schnappt sich Tabellenführung mit Last-Minute-Tor

Deutliche Partie: Die SG Hausham um (v.l.) Johannes Köstler und Felix Baumgarter siegte mit 2:0 gegen die DJK Darching. – Foto: Max Kalup

Andreas Eder trifft für den TSV Otterfing in der Nachspielzeit zum 2:1 gegen Gaißach/Wackersberg. Der FC Real Kreuth hat am Dienstag noch ein Nachholspiel – und kann mit einem Sieg die Spitze zurückerobern.

In der Kreisklasse 2 bleibt es in der letzten Woche der Saison 2025/26 spannend. Am Pfingstwochenende übernahm der TSV Otterfing die Tabellenführung. Der FC Real Kreuth hat am Dienstag noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Spielfrei war der FC Rottach-Egern.

TSV Otterfing – Gaißach/Wackersberg 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Schuhbauer (26.), 1:1 A. Eder (67.), 2:1 A. Eder (90.+1). Der TSV Otterfing brauchte gegen die SG Gaißach/Wackersberg einen Heimsieg, um weiter Chancen auf die Meisterschaft zu haben. Die TSV-Kicker holten die drei Punkte durch ein Tor in der Nachspielzeit. Die Gäste gingen Mitte des ersten Durchgangs in Führung.

Letztlich drehte Top-Torschütze Andreas Eder die Partie. Er traf in der 67. Minute zum Ausgleich und in der Nachspielzeit zum 2:1. „Es war das erwartete schwere Spiel. Gaißach/Wackersberg hat das in der ersten Halbzeit gut gemacht und war deutlich bissiger als wir“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein typisches Unentschieden-Spiel mit einem Lucky Punch von uns. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Es war ein wichtiger Sieg, der gut für den Kopf ist.“

SV Bad Tölz – TSV Weyarn 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Lützel (2.), 2:0 Hassan (32.), 2:1 Hagn (85.). Die zahlreichen Ausfälle konnte der TSV Weyarn in Bad Tölz nicht kompensieren. Die Hausherren hatten im ersten Durchgang ein deutliches Übergewicht und gingen mit dem ersten Torschuss in Führung. Auch im weiteren Verlauf waren die Isarwinkler am Drücker und legten durch einen direkt verwandelten Freistoß das 2:0 nach.

Im zweiten Abschnitt fanden die Weyarner besser ins Spiel, auch weil sich die SV-Kicker defensiver präsentierten. Nick Hagn traf per Freistoß in der Schlussphase noch zum 1:2. Trotz weiterer Chancen blieb es beim knappen Sieg für die Gastgeber. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Die zweite Hälfte konnten wir offen gestalten“, resümiert TSV-Coach Michael Hub. „Mit etwas Glück wäre ein Punkt drin gewesen, aber insgesamt war der Sieg für Bad Tölz verdient.“

DJK Darching – SG Hausham 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Trettenhann (35./FE), 0:2 Geiger (76.) Einen verdienten Sieg fuhr die SG Hausham im Landkreis-Duell in Darching ein. „Wir spielen bis zum Sechzehner ganz ordentlich, aber wir schießen kein Tor. Ohne Tore gewinnt man auch keine Spiele“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Hausham war einfach cleverer und hat seine Tore gemacht.“

Die Gäste trafen bereits in der Anfangsphase den Pfosten. Vor der Pause verwandelte Anian Trettenhann einen Elfmeter zum 1:0. Im zweiten Durchgang war das Spiel ausgeglichen und chancenarm, bis Leopold Geiger eine Viertelstunde vor Schluss bei einem Konter mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte. Zuvor hatten die Hausherren einen Elfmeter verschossen. „Das Spiel war recht zerfahren. Wir waren überlegen“, sagt der Haushamer Abteilungsleiter Tomislav Circo. „Insgesamt war der Sieg verdient.“

FC Real Kreuth – TSV Grünwald II 0:0 Einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft hätte der FC Real Kreuth gegen den TSV Grünwald II machen können. Die Gäste waren mit nur elf Spielern angereist, lieferten aber taktisch eine starke Leistung ab. Die Kreuther waren zwar feldüberlegen und erspielten sich gute Möglichkeiten, doch Grünwald verteidigte stark und nahm in der Schlussphase immer wieder Zeit von der Uhr. So blieb es beim torlosen Remis. „Wir haben bei heißen Temperaturen gegen einen schlauen Gegner gespielt, der wusste, wie man einen Spielverlauf kaputtmacht“, berichtet FC-Coach Michael Zieringer. „Aber wir haben auch unsere Chancen nicht genutzt, es war ein verdientes Unentschieden.“

FC Rottach-Egern – FC Real Kreuth Di., 19.30 Uhr Ein Tegernseer-Tal-Derby, bei dem es für beide Seiten um viel geht, steigt am Dienstag um 19.30 Uhr am Birkenmoos. Die Hausherren brauchen einen Sieg, um die Abstiegsrelegation noch vermeiden zu können. Die Kreuther brauchen ebenfalls drei Punkte, um im Aufstiegskampf am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand zu haben. „Das Motto heißt ‚Jetzt erst recht‘. Unser Ziel sind drei Punkte“, sagt Kreuths Trainer Michael Zieringer. Der Kader der Gäste bleibt unverändert.

Die Hausherren gehen ausgeruht ins Spiel. Sie wollen dieses Mal ihre Chancen besser nutzen, um den direkten Klassenerhalt noch weiter im Auge behalten zu können. „Die Mannschaft wird die Partie mit der nötigen Schärfe und voller Überzeugung angehen“, erklärt Rottachs Coach Veit Habersetzer. Bis auf die Langzeitverletzten sind die Hausherren komplett. „Wir möchten ein gutes Derby zeigen, Selbstvertrauen tanken und uns auf mögliche Relegationsspiele vorbereiten. Die Mannschaft glaubt an die Chance auf den direkten Klassenerhalt“, sagt Habersetzer.