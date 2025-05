TSV Otterfing schießt sich warm – Holzkirchen II stark beim Ligaprimus – Rottach dreht Spiel

Die Entscheidungen sind in der Kreisklasse 2 aus Landkreis-Sicht bereits gefallen. Am vorletzten Spieltag siegte der TSV Otterfing zwar gegen die SG Reisach, konnte die Meisterschaft des FC Deisenhofen III aber nicht mehr verhindern.

Der bereits abgestiegene TuS Holzkirchen II machte es dem Spitzenreiter zwar schwer, unterlag aber am Ende mit 1:2. Ein Erfolgserlebnis feiern konnte der FC Rottach-Egern gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz.

TSV Otterfing – SG Reisach⇥3:1 (1:1) Tore: 0:1 Bartsch (7.), 1:1 S. Eder (45.), 2:1 Meier (60.), 3:1 Mättig (69.). Einen unglücklichen Start erwischte der TSV Otterfing beim Heimspiel gegen die SG Reisach. Die Gäste gingen durch eine direkt verwandelte Ecke mit dem ersten Torschuss in Führung. Viel mehr kam von der Elf aus Reichersbeuern und Sachsenkam aber nicht. So gelang Simon Eder mit dem Pausenpfiff der Ausgleich. Im zweiten Durchgang diktierten die Hausherren die Begegnung und schossen sich für die anstehende Aufstiegsrelegation warm. Die Tore von Thomas Meier und Innenverteidiger Aron Mättig führten zum 3:1-Heimerfolg. „Wir hatten mehr vom Spiel, mehr Torchancen und gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Deshalb war der Sieg insgesamt auch hochverdient“, resümiert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Trotz einiger Umstellungen in der Startelf lieferten die TSV-Kicker am heimischen Nordring eine überzeugende Vorstellung. „Es gab keine Gefahr, dass das Spiel kippen könnte“, sagt Urban. „Nach der Pause kam von Reisach gar nichts mehr. Glückwunsch nach Deisenhofen zur verdienten Meisterschaft.“

FC Rottach-Egern – SC Rot-Weiß Bad Tölz⇥3:2 (0:1) Tore: 0:1 Fottner (21.), 1:1 Schlichtner (59.), 2:1 S. Yilmazer (63.), 3:1 Pietzko (66.), 3:2 Fottner (77.). Mit drei Punkten hat sich der FC Rottach-Egern beim letzten Heimspiel der Saison von den heimischen Fans verabschiedet und damit die wechselhaften Leistungen der vergangenen Wochen wettgemacht. „Es war ein positiver Abschluss und ein verdienter Sieg“, berichtet FC-Trainer Bernhard Gruber. Bereits im ersten Durchgang machten die Rottacher ein gutes Spiel, aber nur bis zum Strafraum. „Uns hat vorne leider die Durchschlagskraft gefehlt“, erklärt Gruber. So gingen die Tölzer dank eines Kontertors mit einer 1:0-Führung in die Kabinen. Im zweiten Durchgang drehten Tobias Schlichtner, Samet Yilmazer und Franz Pietzko das Spiel. In der Schlussphase wurde es nach dem Anschlusstreffer der Gäste noch einmal spannend, doch die Rottacher brachten die 3:2-Führung letztlich über die Zeit.

FC Deisenhofen III – TuS Holzkirchen II⇥2:1 (1:0) Tore: 1:0 Förtsch (14.), 2:0 Lindenauer (74.), 2:1 Ammibari (88.). Einen echten Fight lieferte der TuS Holzkirchen II dem Ligaprimus aus Deisenhofen. Die Hausherren präsentierten sich vom Anpfiff weg wie erwartet spielstark. Aber die bereits abgestiegenen Holzkirchner hielten dagegen und konnten die Begegnung ausgeglichen gestalten. Durch einen Lupfer ging Deisenhofens Dritte im ersten Durchgang in Führung, doch Holzkirchen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und kreierte selbst Chancen. In einer sehenswerten und spannenden Begegnung legten die Gastgeber eine Viertelstunde vor Ende das 2:0 nach. Doch die Gäste wurden in der Schlussphase durch den Treffer von Mohamed Barry Ammibari für den engagierten Auftritt belohnt. Holzkirchen drückte noch einmal, doch Deisenhofen rettete das 2:1 über die Zeit und feierte im Anschluss die Meisterschaft und den direkten Aufstieg. „Es war ein sensationelles Fußballspiel. Wir haben richtig gut mitgespielt“, freut sich TuS-Trainer Freddy Waizmann. „Die Mannschaft hat noch einmal einen grandiose Leistung gezeigt.“

SG Ascholding/Thanning – SG Hausham⇥2:2 (2:0) Tore: 1:0 Gebhart (9.), 2:0 Möss (16.), 2:1 Yigit (52.), 2:2 Trettenhann (61.). Zerfahren war die ersten Halbzeit zwischen der SG Ascholding/Thanning und der SG Hausham. Die Hausherren hatten etwas mehr Spielanteile und gingen durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. „Wir haben keinen Zugriff bekommen und uns die Gegentore durch Abwehrfehler selbst eingebrockt“, stellt SG-Coach Markus Weinbacher fest. Im zweiten Abschnitt hatte die Haushamer das Spiel dann in der Hand und kamen schnell zum Ausgleich. Serkan Yigit und Anian Trettenhann stellten jeweils nach sehenswerten Spielzügen bis zur 61. Minute auf 2:2. In der Schlussphase waren die Gäste dem Siegtreffer nahe, es blieb jedoch bei der Punkteteilung. Weinbacher: „Wir hatten noch die Chancen auf das 3:2. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Sieg für uns durchaus verdient gewesen.“

DJK Darching – Gaißach/Wackersberg⇥2:2 (2:2) Tore: 0:1 Lugmair (17.), 0:2 Sedlmaier (30.), 1:2 Pölt (35.), 2:2 Adelsberger (45.). Während bei der DJK Darching seit der vergangenen Woche im Saisonendspurt die Luft raus ist, präsentierten sich die Gäste von der SG Gaißach/Wackerberg noch mal hochmotiviert und nahmen einen verdienten Punkt mit. Die Gäste gingen schnell mit 2:0 in Führung, doch Benedikt Pölt nutzte einen Abwehrfehler zum 1:2, und Alexander Adelsberger war zum Pausenpfiff durch einen abgefälschten Schuss zum 2:2 erfolgreich. Im zweiten Abschnitt war Darching optisch zwar überlegen, ließ aber in der Schlussphase die echte Großchance zum Siegtreffer liegen: Die DJK konnte eine Drei-gegen-eins-Situation nicht nutzen. „Das wäre aber auch zu viel des Guten gewesen. Insgesamt war es ein gerechtes 2:2-Unentschieden“, resümiert DJK-Coach Hans Brumbauer.