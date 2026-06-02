TSV Otterfing reist 100 Kilometer zum Relegationsspiel nach Burggen

Fußball Relegation zur Kreisliga TSV Otterfing - DJK Waldram – Foto: Christian Scholle

Der TSV Otterfing trifft am Dienstag um 19 Uhr auf den TSV Burggen/Bernbeuren. Die Mannschaft startet bereits um 15.45 Uhr zur eineinhalb Stunden langen Fahrt.

Eine weite Auswärtsfahrt hat der TSV Otterfing am heutigen Dienstag vor der Brust. In der Relegation zur Kreisliga trifft der Tabellenzweite der Kreisklasse 2 auf den TSV Burggen/Bernbeuren aus der Kreisliga 1. In Burggen im Kreis Weilheim-Schongau, dem westlichen Gebiet des Fußballkreises Zugspitze, findet um 19 Uhr das Hinspiel statt. Gute 100 Kilometer und geschätzte eineinhalb Stunden auf der Landstraße müssen die Otterfinger also abspulen, ehe es auf unbekanntem Rasen erstmals ernst wird.

„Wir fahren um 15.45 Uhr los. Alle Spieler haben das mit ihren Arbeitgebern so geregelt, dass sie es rechtzeitig schaffen“, erzählt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Mit Burggen haben wir gar keine Erfahrungen, dort haben wir noch nie gespielt.“

In der Liga fehlte den Otterfingern am Ende ein Punkt auf Meister FC Real Kreuth. 68 Zähler reichten nicht zum direkten Aufstieg. Dieser soll nun über die Relegation gelingen – denn aller guten Dinge sind drei. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga scheiterten die TSV-Kicker im Corona-Modus knapp am Aufstieg, im vergangenen Jahr ging es ebenfalls in die Relegation, wo man im Rückspiel im Elfmeterschießen gegen die DJK Waldram den Kürzeren zog. Heuer soll es nun klappen. Relegationserprobt ist das Team aus dem Landkreis-Norden jedenfalls.

„Wir wollen uns auswärts eine gute Ausgangsposition für das Heimspiel schaffen“, erklärt Urban. Mit einem Unentschieden oder einem Auswärtssieg könnten die Otterfinger am Freitag ab 18 Uhr mit Selbstbewusstsein ins Rückspiel am heimischen Nordring gehen.

Am Samstag bat Trainer Raphael Schwanthaler seine Schützlinge zum Abschlusstraining, die Beteiligung war sehr gut. Im Anschluss stand ein gemeinsames Mittagessen in der Otterfinger Pizzeria Da Michele an. Personell sind die TSV-Kicker für die Entscheidungsspiele gut aufgestellt, obwohl mit Kilian Schwefel (Kapselverletzung) und Julian Schliersmaier (muskuläre Probleme) zwei Spieler ausfallen. „Wir haben die beste Offensive der Liga, das wollen wir auch in Burggen zeigen und unser Spiel durchdrücken“, sagt Urban weiter.

Während die Otterfinger am Wochenende spielfrei waren, kam der TSV Burggen/Bernbeuren bei der SG Aying/Helfendorf mit 2:6 unter die Räder. Mit 23 Punkten aus 26 Spielen entkamen die Hausherren gerade so dem direkten Abstieg und landeten auf Platz zwölf. „In so einem Duell ist der Kreisligist trotzdem immer der Favorit.“ Der TSV-Abteilungsleiter ist trotzdem optimistisch: „Wir wollen den Schwung der starken Saison mitnehmen und für Freitag vorlegen.“