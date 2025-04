TSV Otterfing legt im Aufstiegsrennen vor – Spitzenspiel in Darching

Der TSV Otterfing hat am Donnerstag in der Kreisklasse 2 vorgelegt und einen 4:1-Auswärtssieg in Thanning gefeiert. Damit setzt der TSV die Konkurrenz unter Druck, die ebenfalls schwere Spiele vor der Brust hat. Die DJK Darching erwartet den FC Deisenhofen III im Spitzenspiel, Hausham muss nach Dietramszell, und Rottach tritt in Reichersbeuern an. Spielfrei ist der TuS Holzkirchen II.

„Es war ein verdienter Auswärtssieg. Hut ab vor der Mannschaft, sie hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und ihr Spiel durchgezogen“, sagte TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban nach dem Sieg bei der SG Ascholding/Thanning. Die Hausherren kamen nur zu einer einzigen Torchance, die Gäste hatten das Spiel im Griff und nutzten diesmal ihre Chancen konsequent aus. Selbst nach einigen diskutablen Schiedsrichter-Entscheidungen blieben die TSV-Kicker ruhig. Die Vorentscheidung fiel bereits kurz nach der Pause. In der Schlussphase des ersten Durchgangs hatten Thomas Mann und Florian Bacher per Elfmeter die Gäste in Führung geschossen. Direkt nach Wiederbeginn legte Bacher den dritten Treffer nach. Auch nach einer Hinausstellung gegen Michael Schmiedel hatten die Otterfinger die Partie im Griff. Der Anschlusstreffer der Hausherren fiel in der Schlussphase, doch der TSV ließ keine Zweifel aufkommen und machte durch das Tor zum 4:1-Endstand von Christian Blaschke endgültig den Sack zu. „So kann es weitergehen“, freute sich Urban.

DJK Darching – FC Deisenhofen III (So., 15 Uhr)

Umstellen muss die DJK Darching vor dem Spitzenspiel gegen den FC Deisenhofen III. Jörg Tovarnak hat sich verletzt und wird den Darchingern mindestens zwei Spiele fehlen. Da auch der Einsatz von Max Saft noch fraglich ist, müssen die Hausherren mit einer neu formierten Defensivabteilung in die Partie gehen. „Deisenhofen ist in meinen Augen die beste und konstanteste Mannschaft der Liga. Das wird eine schwierige Aufgabe“, sagt DJK-Trainer Hans Brumbauer. Mit vier Siegen und einem Remis (gegen den SV Bad Tölz) sind die Münchner Vorstädter das Team der Stunde in der Kreisklasse und der heimliche Tabellenführer. „Wir möchten weiterhin vorne dabei bleiben und werden alles in die Waagschale werfen, um das Spiel positiv für uns zu gestalten“, verspricht Brumbauer.

SG Reisach – FC Rottach-Egern (So., 15 Uhr)

Nach dem 0:0 gegen die DJK Darching am Osterwochenende muss der FC Rottach-Egern auswärts in Reichersbeuern ran. Die SG Reisach kämpft als Aufsteiger noch um den Klassenerhalt und ist für ihre kampfbetonte Spielweise bekannt. Die Rottacher haben aktuell mit personellen Problemen zu kämpfen, einige Stammkräfte fallen aus. „Wir werden mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen. Reisach braucht jeden Punkt und wird sicher kämpferisch auftreten. Daher wäre ich mit einem Punktgewinn hochzufrieden“, sagt FC-Coach Bernhard Gruber.

SG Baiernrain/Dietramszell – SG Hausham (So., 15 Uhr)

Um die viel zitierte Goldene Ananas geht es im Rest der Spielzeit für die SG Hausham, die in Dietramszell antritt. Die SG Baiernrain/Dietramszell wird den Abstieg in die A-Klasse nicht mehr vermeiden können, doch die Knappen taten sich zuletzt auch beim 2:2 gegen Schlusslicht DJK Waldram II schwer. „Wir nutzen die restlichen Spiele als Vorbereitung auf die neue Saison und wollen uns einspielen. Ich erwarte dieses Mal ein klareres Spiel, was die Einstellung und das Spielerische angeht“, sagt SG-Trainer Markus Weinbacher. Das Ziel der Haushamer sind drei Punkte, obwohl der Kader aufgrund einiger Angeschlagener und Verletzter nur dünn besetzt ist.

Thomas Spiesl