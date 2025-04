TSV Otterfing im Pokalfinale: Ein Tag zum Genießen

Der TSV Otterfing empfängt den TSV Geiselbullach zum Kreisfinale des Toto-Pokals. Für die Otterfinger ist es ein Tag zum Genießen.

Ein ganz besonderes Spiel wartet an diesem Donnerstag, 1. Mai, auf die Fußballer des TSV Otterfing, die aktuell in der Kreisklasse 2 um die Rückkehr in die Kreisliga kämpfen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen sie im Kreisfinale des Toto-Pokals und empfangen um 13 Uhr den TSV Geiselbullach am heimischen Nordring.

Der Sieger zieht in den Bezirkspokal ein. Mit etwas Losglück könnte dort beispielsweise ein Spiel gegen den TSV 1860 München oder die SpVgg Unterhaching winken. Zudem hat Sponsor Lotto Bayern wieder Geldpreise für alle Finalisten des Kreis-Pokals ausgelobt, ein Scheck wird den Otterfingern also auf jeden Fall ins Haus flattern, das Ergebnis der Partie gegen Geiselbullach entscheidet über dessen Höhe.

„Es ist Kaiser-Wetter angesagt. Wir wollen den Tag einfach genießen und schauen, was sportlich möglich ist. Natürlich wollen wir das Finale für uns entscheiden und gehen mit Optimismus rein“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Aus sportlicher Sicht wartet eine schwierige Aufgabe auf die TSV-Kicker. Geiselbullach führt die Kreisliga 2 souverän an und steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga.

„Wir haben im Pokal schon zwei Bezirksligisten ausgeschaltet und wollen auch gegen Geiselbullach gewinnen“, stellt Urban klar. Im Halbfinale setzten sich die Otterfinger mit 3:2 gegen den FC Penzberg durch. Zuvor hatte der TSV bereits den Lokalrivalen TuS Holzkirchen im Elfmeterschießen bezwungen. Geiselbullach zog mit einem 4:2-Erfolg über den Ligarivalen MTV Dießen ins Finale ein.

Personell gehen die Hausherren gut aufgestellt ins Spiel. „Wir haben keinen Druck, werden uns auch nicht verstecken und hoffen auf viele Zuschauer, trotz der ganzen Maibäume, die aufgestellt werden“, sagt Urban. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, der TSV wird die Zuschauer mit Schmankerl vom Grill sowie Kaffee und Kuchen verwöhnen.

Die Partie steht, wie alle 22 Kreis-Endspiele, unter dem Motto „Organspende-Spieltag“. Dabei wirbt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) für die Organspende, stellt Info-Material, einen Spielball sowie die Ausstattung für die Einlaufkinder bereit. „Wir sind bereit, es ist angerichtet“, verspricht Urban. Die Otterfinger werden alles dafür tun, dass die Zuschauer am Mai-Feiertag auch ein echtes Fußball-Fest zu sehen bekommen.

Thomas Spiesl