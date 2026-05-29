TSV Otterfing führt die Tabelle wieder an - Weyarn mit Derby-Sieg Fußball Kreisklasse 2 von Thomas Spiesl · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Enge Partie: Der TSV Otterfing (weiß) setzte sich am Mittwoch gegen die DJK Darching durch – und führt damit die Kreisklasse an. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing hat am Mittwochabend im Fernduell um die Meisterschaft in der Kreisklasse 2 vorgelegt und liegt mit nur zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Im zweiten Landkreis-Duell setzte sich der TSV Weyarn gegen die SG Hausham durch.

DJK Darching – TSV Otterfing 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Huber (41./FE), 1:1 A. Eder (67.), 1:2 Meier (74.), 1:3 Mann (83.). Die DJK Darching lieferte gegen den TSV Otterfing eine starke Leistung ab und hatte den Meisterschafts-Aspiranten am Rande einer Niederlage. Am Ende setzten sich aber die favorisierten Otterfinger mit 3:1 durch und führen die Kreisklassen-Tabelle wieder an. Josef Huber hatte die Hausherren per Elfmeter vor der Pause in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren die große Chance zum 2:0 liegen, als TSV-Keeper Florian Stutz stark parierte. Das rächte sich, als die Gäste die Regie übernahmen. Mann des Abends war Florian Bacher, der zur Pause ins Spiel gekommen und an allen drei Toren beteiligt war. Andreas Eder, Thomas Meier und Antonio Mann erzielten die Treffer zum 3:1.

Am letzten Spieltag braucht die DJK einen Sieg in Weyarn, um den Abstieg zu vermeiden und die Teilnahme an der Relegation zu sichern. Otterfing ist am Wochenende spielfrei und muss auf einen Ausrutscher von Kreuth beim ASC Geretsried hoffen, um noch direkt aufzusteigen. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt. Die erste Halbzeit war wild von uns. Wir haben in der Pause viermal gewechselt und waren im Anschluss klar besser“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Insgesamt haben wir verdient gewonnen. Wir sind zufrieden und schauen jetzt, was am Samstag passiert.“ „Wir haben bis zur Trinkpause der zweiten Halbzeit Gas gegeben, dann war es für uns vorbei, und die Kräfte sind geschwunden“, berichtet DJK-Coach Patrick Lachemeier. „Kompliment an die Mannschaft, wir waren bis zur 65. Minute das bessere Team. Leider haben wir es nicht geschafft, das zweite Tor zu machen.“