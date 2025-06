TSV Otterfing Frauen: Halbes Dutzend zum Klassenerhalt

Die Frauen des TSV Otterfing bleiben dank eines klaren Sieges in Neubeuern in der Bezirksliga, die Gegnerinnen des FC Real Kreuth sagen ab.

Ein versöhnliches Saisonende gab es für die Fußball-Frauen des TSV Otterfing in der Bezirksliga 1. Die Otterfingerinnen gewannen beim TSV Neubeuern mit 6:0 und sicherten sich damit am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Den Aufstieg und die Meisterschaft bereits in der Tasche hatten die Frauen des FC Real Kreuth, die in der Kreisklasse 2 durch den Nichtantritt des FC Hofstetten kampflos zu drei Punkten kamen. Die SG Au/Parsberg musste sich zum Abschluss in der A-Klasse 4 dem ASV Rott am Inn mit 0:4 geschlagen geben. TSV Neubeuern – TSV Otterfing⇥0:6 (0:3) Tore: 0:1 Weber (11.), 0:2 Beiner (26.), 0:3 Wolff (41.), 0:4 Schelle (65.), 0:5 Wallenius (80.), 0:6 Weber (86.) Auf den letzten Drücker haben die Frauen des TSV Otterfing den Klassenerhalt in der Bezirksliga 1 eingetütet. Die Otterfingerinnen feierten am letzten Spieltag beim TSV Neubeuern einen 6:0-Auswärtssieg. Dieser war aber auch nötig, da der direkte Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg, der SV Schechen, mit 4:0 gegen die SG St. Wolfgang/Lengdorf gewann. Am Ende rettete der bessere direkte Vergleich den Otterfingerinnen den Ligaverbleib, während Schechen in die Kreisliga absteigen muss. „Es war eine sehr starke Leistung der gesamten Mannschaft. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und unser Plan ist voll aufgegangen“, berichtete TSV-Trainer Marius Blasco. Katharina Weber, Lorin Beiner und Selina Wolff sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. 3:0 stand es nach 45 Minuten. Theresa Schelle, Fanni Wallenius und wiederum Weber legten nach dem Seitenwechsel noch einmal drei Treffer zum auch in dieser Höhe verdienten 6:0-Sieg nach. „Wir sind sehr konsequent gewesen und die Mädels haben fast fehlerfrei gespielt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die Frauen waren auf allen Ebenen auf der Höhe. Grandios!“, resümierte Blasco. Die Sommerpause haben sich die TSV-Damen nun auf jeden Fall verdient.

Thomas Spiesl