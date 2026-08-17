TSV Otterfing feiert seine Rückkehr mit einem Erfolg

Mit Einsatz und Überzeugung präsentierte sich der TSV Otterfing (rot) bei der Rückkehr in die Kreisliga. – Foto: Stefan Schweihofer

Intensiv und mit Leidenschaft – so stellte sich der TSV Otterfing für seine Rückkehr in der Kreisliga 1 ein.

Obwohl der Otterfinger Nordring an diesem Samstagnachmittag mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke einem echten Glutofen glich, schenkten sich beide Teams von Beginn an nichts. „Wir wollten bis zuletzt versuchen, gut zu stehen“, berichtet Otterfings Coach Schwanthaler. Und vorneweg: Das gelang auch recht gut während der 90 Minuten. Gleichzeitig schafften es die Otterfinger aber in regelmäßigen Abständen, die berühmten Nadelstiche zu setzen.

Der TSV Otterfing ist endlich wieder zurück in der Kreisliga. Und das feierte der Klub sogleich gebührend mit einem 3:1-Sieg zum Auftakt am heimischen Nordring gegen den TSV Murnau II. „Wir hatten das Ziel, mit einer gewissen Leidenschaft in diese Partie zu gehen. Das haben wir erreicht“, resümiert Otterfings Coach Raphael Schwanthaler. „Es war ein sehr intensives Spiel.“

Jedoch dauerte es bis zur 45. Minute, ehe Otterfing das erste Erfolgserlebnis bei seiner Rückkehr in die Kreisliga feiern durfte. Einen eigentlich zu lang geratenen Ball eroberten die Gastgeber prompt wieder zurück und kämpften sich bis zur Grundlinie durch. Bei der anschließenden Hereingabe traf Murnaus Manuel Pratz ins eigene Tor.

„Der Zeitpunkt so kurz vor der Halbzeit war für uns optimal“, meint Schwanthaler. Aber nicht nur Otterfings Übungsleiter wusste, die Gäste aus Murnau würden anschließend noch einmal mit viel Macht nach vorne kommen. „Aber wir haben in dieser Phase richtig gut dagegengehalten.“

Obendrein sorgte dann Otterfings Julian Schliersmair rund eine Viertelstunde vor dem Ende mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Nach einem wunderbar vorgetragenen Konter blieb Schliersmair cool, ließ noch einen Gegenspieler ins Leere laufen und zirkelte Sekundenbruchteile später den Ball ins Netz.

Zwar kamen die Gäste nur kurze Zeit später durch einen Treffer von Michael Wallrapp noch einmal auf 1:2 heran, doch der eingewechselte Raphael Blaschke konnte in der Nachspielzeit noch das 3:1 für Otterfing erzielen und sorgte damit für eine rundum gelungene Rückkehr des Aufsteigers in die Kreisliga. Coach Schwanthaler war jedenfalls vollauf zufrieden: „Hut ab vor den Jungs, was sie heute geleistet haben.“