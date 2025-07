TSV Ottenstein mit klarem Kurs in die neue Spielzeit

Die Sommerpause verläuft beim TSV Ottenstein ruhig, aber zielgerichtet. Trotz urlaubsbedingter Abwesenheiten zeigt sich Trainer Ioannis Lazaridis mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden. „Die Vorbereitung läuft aktuell völlig in Ordnung. Es ist Sommer, viele sind verreist, aber das haben sich die Jungs auch verdient“, so der Coach. Besonders erfreulich sei, wie reibungslos die Neuzugänge in das bestehende Mannschaftsgefüge integriert wurden. „Die Jungs sind absolut bereit, sich zu quälen. Die Mischung aus Spaß und Leidensbereitschaft passt aktuell.“