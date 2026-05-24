TSV Ottenbach: "Die Mannschaft der Stunde im Abstiegskampf"

– Foto: Peter Harich

In der Kreisliga A3 Neckar/Fils erlebt der TSV Ottenbach im Abstiegskampf eine emotionale Kehrtwende. Zwei Spieltage vor dem Saisonende schöpft die Mannschaft neue Hoffnung auf den Klassenerhalt. Nach einer bemerkenswerten Serie ist das Team seit sechs Spielen ungeschlagen und belegt nach dem 28. Spieltag den zwölften Tabellenplatz.

Der Blick auf die aktuelle Tabelle verdeutlicht den Ernst der Lage, aber auch die greifbare Chance. Der TSV Ottenbach steht mit 33 Punkten auf dem zwölften Rang. Die Gesamtbilanz von zehn Siegen, drei Unentschieden und 15 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 56:69 zeigt, wie hart umkämpft diese Spielzeit ist. Die verbleibenden zwei Spieltage bergen enorme Brisanz: Voraussichtlich steigen vier Mannschaften direkt in die Kreisliga B ab, während der Fünftletzte – eine Position, die Ottenbach im Moment innehat.

In den vergangenen Wochen hat sich die sportliche Situation jedoch drastisch verändert, da Ottenbach die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen hat. Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Dangelmayr bringt gegenüber FuPa die Erleichterung und den Stolz im Verein auf den Punkt: „Der TSV Ottenbach ist aktuell die Mannschaft der Stunde im Abstiegskampf der Kreisliga A. Nach schwierigen Monaten hat sich das Team eindrucksvoll zurückgemeldet – passend zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Fußball in Ottenbach.“

Der sportliche Umschwung in der statistischen Analyse

Wie tief der Verein zuvor im Tabellenkeller steckte, zeigt derVergleich der Punktgewinne vor und während der aktuellen Serie. Jürgen Dangelmayr beschreibt diesen Wandel mit folgenden Worten: „Bemerkenswert: Vor der aktuellen Serie hatte der TSV in der gesamten Saison lediglich 17 Punkte geholt. Nun ist die Mannschaft seit sechs Spielen ungeschlagen und sammelte starke 16 Punkte in Folge. Damit lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder mehr denn je.“

Sensationelle Erfolge gegen die Ligafavoriten

Dass dieser Aufschwung kein Zufallsprodukt ist, beweisen die jüngsten Resultate gegen Top-Teams der Liga, die für eine Welle der Begeisterung sorgten. Jürgen Dangelmayr hebt diese Höhepunkte besonders hervor: „Besonders die Siege beim favorisierten TSV Wäschenbeuren sowie gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SGM Bad Überkingen/Hausen sorgten ligaweit für Aufsehen.“

Mit Zuversicht und Geschlossenheit in das Saisonfinale

Die Leidenschaft und der Kampfgeist sind rechtzeitig zurückgekehrt, um das Fundament für die endgültige Rettung zu legen. Für die anstehenden finalen Aufgaben zeigt sich der Abteilungsleiter voller Zuversicht: „Der TSV präsentiert sich aktuell als geschlossene Einheit mit großer Leidenschaft, Kampfgeist und neuem Selbstvertrauen – und schreibt damit vielleicht genau im 100-jährigen Jubiläumsjahr sein nächstes besonderes Kapitel.“