TSV ordentlich, aber chancenlos TSV Wolfsanger II - Türkgücü KS 1:4 Verlinkte Inhalte KOL Kassel TSV Wolfsang II Türkgücü KS

Am 8. Spieltag der KOL Kassel empfing der TSV Wolfsanger II den Tabellenführer Türkgücü KS. Trotz einer engagierten Leistung unterlag die Heimelf mit 1:4.

Bereits in der Anfangsphase zeigte der Favorit seine Qualität: Nach einer Ecke von Can Böyükata köpfte Bruno Luis in der 6. Minute zur Führung ein. Wenig später erhöhte derselbe Spieler per Freistoß auf 0:2, wobei der Ball unglücklich von Berkay Kilic ins eigene Tor abgefälscht wurde.

Abgesehen von diesen beiden Standardsituationen wurde Türkgücü kaum gefährlich – ein Ansatzpunkt, auf dem die Wölfe nach der Pause aufbauen konnten. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Wolfsanger II besser ins Spiel. Markus Willi erzielte in der 48. Minute im Strafraum den Anschlusstreffer zum 1:2 und sorgte kurzzeitig für Hoffnung. Doch bereits zwei Minuten später stellte Can Böyükata nach Vorlage von Serkan Aytemür den alten Abstand wieder her.