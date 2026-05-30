TSV Opfenbach feiert überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Wohmbrechts

Der TSV Opfenbach setzte sich im Derby gegen den TSV Wohmbrechts hochverdient mit 4:1 durch und ließ den Gästen über weite Strecken keine Chance.

Bereits in der 5. Minute brachte Tobias Spiegel die Hausherren nach Vorarbeit von Niklas Rall mit 1:0 in Führung. Opfenbach blieb die klar bessere Mannschaft und erhöhte in der 19. Minute auf 2:0: Nach einem schönen Zuspiel von Mick Müller-Deutschle traf Frank Lingg souverän zum zweiten Treffer.