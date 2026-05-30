TSV Opfenbach feiert überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Wohmbrechts

Der TSV Opfenbach setzte sich im Derby gegen den TSV Wohmbrechts hochverdient mit 4:1 durch und ließ den Gästen über weite Strecken keine Chance.
Bereits in der 5. Minute brachte Tobias Spiegel die Hausherren nach Vorarbeit von Niklas Rall mit 1:0 in Führung. Opfenbach blieb die klar bessere Mannschaft und erhöhte in der 19. Minute auf 2:0: Nach einem schönen Zuspiel von Mick Müller-Deutschle traf Frank Lingg souverän zum zweiten Treffer.
Kurz vor der Pause gelang den Gästen zwar der Anschlusstreffer zum 2:1, am Spielverlauf änderte das jedoch wenig. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Opfenbach das Geschehen und belohnte sich in der 57. Minute mit dem 3:1. Tobias Spiegel legte für Mick Müller-Deutschle auf, der den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte.
Den Schlusspunkt setzte Stephan Brey in der 79. Minute nach Vorlage von Simon Eger zum 4:1-Endstand. Opfenbach dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit, erspielte sich zahlreiche Chancen und ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten.
Ein auch in dieser Höhe verdienter Derbysieg für den TSV Opfenbach, der den TSV Wohmbrechts spielerisch klar beherrschte und die drei Punkte völlig verdient einfuhr.