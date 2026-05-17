​TSV Opfenbach bezwingt SGM Herlazhofen/Friesenhofen

​Am 20. Spieltag der Kreisliga B6 untermauerte der TSV Opfenbach seine Favoritenrolle und setzte sich vor heimischer Kulisse mit 2:0 (0:0) gegen die SGM Herlazhofen/Friesenhofen durch. Vor 187 Zuschauern auf dem Sportplatz in Opfenbach sorgte eine Leistungssteigerung in der Schlussphase für den verdienten Heimerfolg der Gastgeber.

​Opfenbach fand im Laufe der ersten Hälfte immer besser ins Spiel und erarbeitete sich ebenfalls beste Einschussmöglichkeiten. In der 22. Minute scheiterte Frank Lingg nach einer starken Aktion am glänzend reagierenden SGM-Schlussmann Martin, der den Ball per Scheren-Fußabwehr gerade noch zur Ecke lenkte. Nur wenige Minuten später (29') vergab Tobias Spiegel die nächste Großchance für die Hausherren. Die beste Gelegenheit für die SGM Herlazhofen vor der Pause resultierte aus einem Freistoß in der 31. Minute: Daniel Würzer hämmerte den Ball jedoch nur an die Querlatte. So ging es torlos mit einem 0:0 in die Kabinen.

​Von Beginn an entwickelte sich das erwartete Traditionsduell mit hochkarätigen Offensivszenen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Herlazhofen erwischten den besseren Start und verbuchten bereits in den Minuten 4 und 5 zwei Großchancen durch Johannes Böhm, die jedoch ungenutzt blieben.

​Zweite Halbzeit: Joker stechen und Opfenbach schlägt spät zu

​Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Unmittelbar nach Wiederanpfiff hatte Opfenbachs Tobias Spiegel das 1:0 auf dem Fuß, setzte einen Kopfball nach einem Freistoß aus vier Metern jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams phasenweise, auch bedingt durch mehrere Wechsel auf beiden Seiten.

​Die Schlussphase hatte es schließlich in sich. In der 76. Minute keimte bei den Gästen kurz Jubel auf, als der eingewechselte Timo Korfmacher den Ball per Kopf an die Unterkante der Latte setzte – der Treffer wurde jedoch wegen einer vorherigen Abseitsstellung korrekterweise nicht gegeben.

​Die Erlösung für den Favoriten folgte in der 81. Minute: Nach einem Foulspiel im Strafraum behielt Frank Lingg die Nerven und verwandelte den fälligen Strafstoß flach im linken unteren Eck zur 1:0-Führung für den TSV Opfenbach.

​Die SGM warf in der Folge alles nach vorne, was den Gastgebern Räume für Konter bot. In der 87. Minute machten die Hausherren den Sack endgültig zu: Nach einer präzisen Flanke von der Grundlinie brauchte der eingewechselte Mick Müller-Deutsche den Ball nur noch zum 2:0-Endstand einzuschieben.

​In der achtminütigen Nachspielzeit verwaltete Opfenbach die Führung souverän, während Frust bei den Gästen aufkam, was sich in einer Verwarnung (Gelbe Karte) und wenige Momente später der Platzverweis für Ousmane Wilson in der 90.+3 Minute widerspiegelte. Am Ende feierte der TSV Opfenbach einen hart erarbeiteten, aber aufgrund der Effizienz in der Schlussphase verdienten 2:0-Heimsieg.