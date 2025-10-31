TSV Ofterdingen verspricht der SGM Dettingen/Glems einen heißen Tanz

Bezirksliga Alb – 12. Spieltag: Am Sonntag steht die Liga Kopf. Die SGM Dettingen/Glems will in Ofterdingen die Tabellenführung verteidigen, während sich der VfL Pfullingen II und die SG Reutlingen im Verfolgerduell gegenüberstehen. Auch im Tabellenkeller brennt es: Hirschau trifft auf Schlusslicht Zainingen, Altingen/Entringen reist mit Rückenwind nach Tübingen.

Die TSG Tübingen II möchte den Aufwärtstrend nach dem 3:1-Sieg in Gomaringen fortsetzen. Philip Beyer traf doppelt, Max Staib sorgte für den dritten Treffer – die Formkurve zeigt klar nach oben. Doch die Gäste aus Altingen/Entringen reisen mit breiter Brust an. Beim überragenden 7:0 gegen Genkingen brillierte Timo Kircher mit vier Toren, dazu trafen Kevin Hartmann, Nico Appelt und Kevin Hermenau. Beide Teams trennen nur einen Punkt – ein Duell zweier formstarker Mannschaften mit offenem Ausgang. ---

Der TSV Genkingen steht nach dem 0:7 in Altingen unter Druck. Nach dem empfindlichen Rückschlag gilt es, schnell wieder in die Spur zu finden. Mit 16 Punkten rangiert Genkingen im Mittelfeld, doch die Defensive zeigte zuletzt Schwächen. Der TV Derendingen hingegen kommt mit breiter Brust: Beim 5:2 gegen Upfingen überzeugte die Offensive um Mouhamed Arfaoui, Sven Klebes und Doppeltorschütze Anuk Emil Golf. Der Aufsteiger hat sich gefestigt und will den positiven Trend bestätigen. ---

Für die TSG Upfingen gilt es nach dem 2:5 in Derendingen, wieder Stabilität zu finden. Matteo Schneider traf per Foulelfmeter, doch am Ende fehlte die defensive Ordnung. Der TSV Sickenhausen dagegen feierte einen Galaauftritt: Beim 7:0 gegen Hirschau trafen Noel Bakar (zweimal), Julius Raiser (dreimal), Paul Philipp Prochiner und Lukas Seybold. Mit nun 20 Punkten ist der Aufsteiger oben dran – in Upfingen soll die Siegesserie fortgesetzt werden. ---

Der SV 03 Tübingen hat den Blick weiter nach oben gerichtet. Nach dem 3:0 in Zainingen durch Treffer von Mika Hänsel, Moubinou Saliou per Foulelfmeter und Yassine Messaoudi per Strafstoß liegt das Team nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Der SV Pfrondorf gewann zuletzt mit 4:0 gegen Ofterdingen – Felix Walz, Maik Rockenbauch, Daniel Schreier und Max Höcketstaller sorgten für klare Verhältnisse. Beide Mannschaften kommen mit Rückenwind – ein Duell, das Klasse und Leidenschaft verspricht. ---

Ein Spitzenspiel erwartet die Zuschauer in Ofterdingen. Die Gastgeber wollen nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Pfrondorf Wiedergutmachung leisten. Der Tabellenführer SGM Dettingen/Glems siegte in einem packenden Topduell gegen die SG Reutlingen mit 3:2. Ali Blakaj, Markus Müller per Foulelfmeter und Tobias Kostka trafen für den Spitzenreiter. Mit 25 Punkten steht das Team weiter an der Spitze – in Ofterdingen soll der Platz an der Sonne verteidigt werden. ---

Die SG Reutlingen empfängt den Tabellenzweiten VfL Pfullingen II. Beide Teams lieferten sich zuletzt torreiche Spiele. Reutlingen unterlag denkbar knapp mit 2:3 in Dettingen – Alessio Lo Presti und Alessandro Amoretti trafen, doch am Ende reichte es nicht. Pfullingen feierte dagegen einen 4:2-Sieg gegen Walddorf. Adi Kaufmann, Tom Beck, David Straube und Elias Lachenmann erzielten die Treffer. Das Duell der Offensivreihen verspricht Tempo, Tore und Emotionen pur. ---

Im Tabellenkeller steigt ein richtungsweisendes Duell. Der TSV Hirschau will nach dem 0:7-Debakel in Sickenhausen ein anderes Gesicht zeigen. Mit nur zehn Punkten steht das Team weiter unter Druck. Der SV Zainingen wartet nach dem 0:3 gegen Tübingen weiter auf den ersten Saisonsieg. Mika Hänsel, Moubinou Saliou und Yassine Messaoudi trafen für die Gäste. Nun gilt es für Zainingen, endlich ein Erfolgserlebnis zu erzwingen – und für Hirschau, Wiedergutmachung zu leisten. ---

