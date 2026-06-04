TSV Oerel/Barchel verpflichtet Niklas Roloff aus Basdahl

– Foto: R. Wiesehahn

Der TSV Oerel/Barchel hat mit Niklas Roloff einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Spieler wechselt nach zehn Jahren beim TSV Basdahl/Volkmarst zum TSV Oerel/Barchel und sucht damit noch einmal eine neue Herausforderung.

Roloff selbst blickt voller Vorfreude auf die kommende Aufgabe: „Nach zehn schönen und erfolgreichen Jahren in Basdahl freue ich mich auf die neue Herausforderung in Oerel und die Zusammenarbeit mit Coach ‚Sündi‘.“ Zudem erklärte er, dass er bereits viele Spieler kenne, „was mir den Einstieg sicherlich erleichtern wird“. Er wolle „meine Erfahrung und meine Qualitäten einbringen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen und gemeinsam den nächsten Schritt zu machen“.

Auch Trainer Nicolai Sündermann zeigte sich erfreut über den Wechsel. „Ich kenne ‚Olaf‘ sehr gut“, sagte der Coach, der mit Roloff bereits gemeinsam als Trainer gearbeitet hatte. Besonders hob Sündermann die Einstellung des Neuzugangs hervor: „Seine Einstellung zum Sport ist lobenswert.“ Zudem sei Roloff „ein Spieler, der es versteht, ein Team auf dem Feld zu führen“.