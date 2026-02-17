TSV Oerel-Barchel: Rückenwind genutzt, Schritt nach vorne gemacht Nach einer schwierigen Premierensaison präsentiert sich der TSV Oerel-Barchel deutlich stabiler. Trainer Nicolai Sündermann erklärt, warum die Entwicklung in der zweiten Spielzeit kein Zufall ist. von FuPa Rotenburg · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Annalena Bargmann

Der TSV Oerel-Barchel hat sich in seiner zweiten Saison in der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord spürbar gefestigt. Nach dem Aufstieg aus der 2. Kreisklasse zeigt sich das Team konstanter, steht aktuell auf Platz zehn und hat bereits jetzt fast so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten Vorsaison.

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht den Fortschritt. In der vergangenen Spielzeit beendete Oerel-Barchel die Hinrunde als Tabellenletzter und holte nur fünf Punkte aus 13 Spielen. Erst eine deutlich bessere Rückrunde mit 13 Zählern aus zwölf Partien sicherte den Klassenerhalt, am Saisonende standen 18 Punkte. In der laufenden Saison sammelte der TSV bereits 15 Punkte aus zwölf Spielen und liegt damit schon fast auf dem Niveau der kompletten Vorsaison. Trainer Nicolai Sündermann sieht die Entwicklung als logische Folge der Arbeit der vergangenen Monate. Erste Anzeichen habe es bereits im vergangenen Frühjahr gegeben. „Unsere Formkurve zeigte ja schon in der Rückrunde der vergangenen Saison nach oben, was auch notwendig für den Klassenerhalt war“, erklärte Sündermann gegenüber FuPa. Entscheidend sei gewesen, die eigenen Stärken gezielter einzusetzen, vor allem nach Ballgewinnen. Zudem habe sich die Mannschaft von verletzungsbedingten Rückschlägen erholt und sich Schritt für Schritt an das Niveau der Liga angepasst. Einen besonderen Stellenwert misst der Trainer der Trainingsarbeit bei. „Generell freut es mich für die Jungs, dass sie sich für die gute Trainingsbeteiligung und -bereitschaft immer häufiger belohnen.“