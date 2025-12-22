TSV Oberreitnau: "Wir wollen die Tabellenführung verteidigen"

Der TSV Oberreitnau überwintert als ungeschlagener Tabellenführer der Kreisliga B4 Bodensee. Nach 11 Spielen stehen 10 Siege, ein Unentschieden, 31 Punkte sowie ein beeindruckendes Torverhältnis von 48:10 zu Buche. Trainer Thomas Wilczek zieht entsprechend zufrieden Bilanz: „Wir sind aktuell ungeschlagener Tabellenführer und mussten erst am letzten Spieltag Punkte abgeben.“ Auch über den saisonübergreifenden Zeitraum hinaus bleibt die Bilanz außergewöhnlich: „Saisonübergreifend haben wir im Jahr 2025 nur ein einziges Punktspiel verloren – am 30.03. gegen Stiefenhofen.“

Vorbereitung mit klarer Struktur und Gemeinschaft

Die Winterpause endet für den Spitzenreiter am 02. Februar, dann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde. Wilczek setzt dabei bewusst auf Qualität und Teambuilding: „Neben Spielen gegen Teams aus der Kreisliga A und der ebenfalls bisher ungeschlagenen SGM Röthenbach/Heimenkirch planen wir ein Trainingswochenende in Lindau.“

Viele Neuzugänge – sofort eine Einheit

Ein Schlüssel zum bisherigen Erfolg liegt laut Wilczek in der außergewöhnlich schnellen Integration der Neuen. „Wir hatten sehr viele Neuzugänge in der Sommerpause“, erklärt der Trainer. Die anfängliche Ungewissheit wich rasch großer Zuversicht: „Ab der ersten Sekunde war es eine Einheit, die auf als auch neben dem Platz sehr gut harmoniert.“ Diese Geschlossenheit spiegelt sich auch in den Resultaten wider, etwa beim 9:0 gegen die Sportfreunde Friedrichshafen, dem 9:0 gegen den VfL Brochenzell II oder dem 6:0-Auswärtssieg beim FV Langenargen.

Verletzungen als einzige Bremse

Ganz ohne Rückschläge verlief die Vorrunde dennoch nicht. „Wir haben in den letzten Monaten leider mit mehreren langfristigen, verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen gehabt“, sagt Wilczek. Umso größer ist die Hoffnung auf die Rückrunde: „Wir freuen uns sehr, Julian Ludwig, Felix Freyer und Beran-Kaan Dogan wieder auf dem Fußballplatz zu sehen.“ Ein Ausfall bleibt jedoch bestehen: „Auf Lucas Meßmer werden wir noch länger verzichten müssen.“

Kader punktuell verändert, Qualität erhöht

Auch personell wurde gezielt nachjustiert. „Neben den Rückkehrern wird uns Jannik Amann von der SpVgg Lindau verstärken“, berichtet Wilczek. Abgänge gibt es ebenfalls: „Maurice Maaßhoff verlässt uns aus privaten Gründen.“ Zudem wird Leon Pätz künftig „nur noch gelegentlich zur Verfügung stehen“.

Klare Zielsetzung an der Tabellenspitze

An der Zielsetzung lässt Wilczek keinen Zweifel. „Wir wollen an den Leistungen in der Vorrunde anknöpfen und die Tabellenführung verteidigen“, sagt er. Die Konkurrenz ist zwar vorhanden – etwa FV Langenargen oder TSV Eriskirch –, doch der Fokus bleibt auf der eigenen Leistung: „Wir werden alles geben, um auch am letzten Spieltag Tabellenführer und somit Meister zu sein.“ Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: „Es wird noch ein hartes Stück Arbeit bis dahin.“



Nach 12 von 22 Spieltagen führt der TSV Oberreitnau die Tabelle souverän an. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt bereits zwölf Punkte.