– Foto: Mark Zengerle

TSV Oberreitnau will nach Steigerung in der Rückrunde oben angreifen FuPa-Teamcheck: Trainer Thomas Wilczek setzt auf Kaderbreite und starke Vorbereitung Verlinkte Inhalte Kreisliga B5 Oberreitnau Thomas Wilczek

Nach einer enttäuschenden Hinrunde und einer klaren Steigerung im Frühjahr blickt der TSV Oberreitnau zuversichtlich auf die Saison 2025/2026. Trainer Thomas Wilczek fordert: „Oben wieder angreifen.“

Schwacher Start, starke Entwicklung

Die Saison 2024/2025 verlief für den TSV Oberreitnau zweigeteilt. Während die Vorrunde hinter den Erwartungen zurückblieb, entwickelte sich die Mannschaft in der Rückrunde stabil. „Mit der Vorrunde gar nicht, in der Rückrunde haben wir uns gesteigert“, resümiert Trainer Thomas Wilczek knapp, aber deutlich. Die Verbesserungen im Spielaufbau, der Einsatzbereitschaft und im taktischen Verhalten trugen dazu bei, dass der TSV zumindest in der zweiten Saisonhälfte konkurrenzfähig agierte. Blick über die Grenzen in der Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist breit und abwechslungsreich angelegt. Der TSV testet gegen Mannschaften aus unterschiedlichen Regionen und Fußballkulturen. „Wir haben Testspielgegner aus Österreich, Bayern und Württemberg. Die Mischung ist bestimmt interessant“, sagt Wilczek. Ein weiteres Highlight steht mit dem Jubiläumswochenende des TSV Schlachters an – eine Gelegenheit, um die neue Mannschaft in besonderem Rahmen zusammenzuführen.

Teamleistung statt Einzelkritik

Trotz der enttäuschenden Hinrunde hebt Wilczek keine Einzelkritik hervor. Auch in der Analyse der positiven Rückrunde bleibt der Trainer beim Kollektiv. „Wir haben uns in der Rückrunde gemeinsam als Team gesteigert“, erklärt er. Die mannschaftliche Geschlossenheit soll nun die Grundlage für den sportlichen Aufschwung bilden. Zielsetzung: Zurück in die Spitzengruppe

Nach der Zwischenetappe in der unteren Tabellenhälfte formuliert Wilczek ein klares Ziel: „Oben wieder angreifen.“ Die sportliche Ausrichtung ist damit definiert – es soll zurück in das obere Drittel der Kreisliga B4 Bodensee gehen. Entscheidend wird sein, wie gut und wie schnell sich die zahlreichen Neuzugänge in das bestehende Gefüge einfügen.