TSV Oberpframmern rutscht Richtung Abstiegszone: „Bei RW ist ein Sieg Pflicht“

Die Talfahrt des TSV Oberpframmern geht weiter. Nach der fünften Pleite in Folge wird das letzte Spiel zur Pflichtaufgabe.

Pframmerns Talfahrt in der Kreisliga 3 (München) geht mit unverändertem Tempo weiter. Die 1:3-Niederlage beim FC Phönix war bereits die fünfte Schlappe in Folge für das Team des TSV-Trainergespanns Stefan und Florian Lechner. „Es ist sehr deprimierend, wieder mit leeren Händen heimzufahren“, sagte Stefan Lechner nach der Leerfahrt in die Landeshauptstadt am Sonntagabend.

Dabei habe man sich auf Seiten des TSV Oberpframmern nicht nur vorgenommen, „unbedingt etwas mitzunehmen“. Auch die Anfangsphase sei fast wunschgemäß verlaufen. „Wir haben eigentlich guten Fußball gespielt“, betonte Lechner: „Aber uns fehlt einfach das Spielglück.“ Hinzu kam die Phönix-Konsequenz, als Pframmern etwas nachließ, das 1:0 zu markieren (35.). „Phönix ist eine spielerisch starke Mannschaft, die nicht umsonst auf Platz drei steht.“

So blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Führung der Gastgeber. Auch danach habe man sich nicht an die Wand spielen lassen, betonte Stefan Lechner. Vielmehr habe man eine „auch kämpferisch ansprechende Leistung“ gezeigt, „auf der sich aufbauen lässt“. Allerdings kassierten die Pframmerner in der 78. Minute das 0:2 und in den Schock hinein gleich das 0:3 (79.). Womit die TSV-Stimmung in den Keller rutschte.

„Wir müssen da unten raus. Bei RW ist ein Sieg Pflicht.“

Stefan Lechner

Daran konnte auch der Anschlusstreffer von Stefan Lechner (81.) nichts ändern. „Klar, dass die Jungs die Köpfe nach der fünften Niederlage in Folge hängen lassen“, so Pframmerns Spielertrainer: „Aber noch stehen wir über dem Strich und haben Luft vor der Abstiegszone.“

Dennoch sieht er den Druck vor dem letzten Spiel des Jahres am Sonntag in Oberföhring steigen. „Wir müssen da unten raus. Bei RW ist ein Sieg Pflicht.“ Schon, um mit einem halbwegs guten Gefühl in die Winterpause gehen zu können. Lechner: „Durch diese Phase müssen wir als Mannschaft durch.“