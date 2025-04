TSV Oberpframmern: Maibaumstüberl-Tour vor Topspiel

Ein echter Kracher steigt Samstagnachmittag (14.30 Uhr) in Oberpframmern: Der TSV empfängt den Tabellenführer TSV Ebersberg zum Spitzenspiel in der Kreisliga 3. „Wir freuen uns auf eine tolle Partie mit hoffentlich vielen Zusehern“, macht Pframmerns Spielertrainer Florian Lechner Derby-Werbung.

Spannung ist garantiert. Die Pframmerner befinden sich als Tabellendritter in Lauerstellung zur SpVgg 1906 Haidhausen, während der Gast aus Ebersberg dem Meistergipfel wieder ein Stück näher kommen will. Einen Meilenstein hierzu setzten die Eber am letzten Spieltag mit einem 2:1-Erfolg gegen Haidhausen. Die Aufgabe in Oberpframmern wird nicht minder herausfordernd: Mit acht Siegen und einem Remis zeigt sich der Gastgeber in diesem Spieljahr auf eigenem Feld robust und kompensiert damit auch manchmal quantitative Nachteile.