TSV Oberpframmern holt Benedikt Löhnert als spielenden Co-Trainer

Neuer TSVO-Keeper: Vincenz Rockelmann (l.), begrüßt vom stellvertretenden Abteilungsleiter Lukas Valbert. – Foto: Wolfgang Herfort

Der Kreisligist startet mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung. Löhnert soll Trainer Florian Lechner entlasten, der nicht zu jedem Training kommen kann.

Mit den Spielern der ersten Mannschaft hat der TSV Oberpframmern die Vorbereitung auf die kommende Kreisliga-Saison aufgenommen. Mit dabei waren, neben einigen aus Verletzungspause zurückgekehrten Akteuren, auch zwei Neue, von denen sich das Trainerduo Florian und Stefan Lechner entscheidende Impulse verspricht.

Insbesondere von Benedikt Löhnert. Der 25-Jährige wird das Pframmerner Mittelfeld verstärken. Stefan Lechner, der mit dem Neuzugang bereits in Holzkirchen gemeinsam am Ball war, lobt Löhnert für seine „vielfältige Einsatzmöglichkeit. Er ist offensiv wie defensiv stark und eine ideale Ergänzung für uns.“ Der in Unterhaching ausgebildete Spieler bringe ein „gutes Gesamtpaket mit“.

Benedikt Löhnert soll nicht nur auf dem Feld dafür sorgen, dass es läuft, sondern auch als spielender Co-Trainer. Ziel ist es, Florian Lechner, der beruflich und privat stark eingespannt ist („werde nicht zu jedem Training kommen können“), zu entlasten.

Torwarttalent heizt Konkurrenzkampf an

Viel verspricht man sich beim Kreisligisten auch von Zugang Nummer zwei, Vincenz Rockelmann. Der 18-Jährige kommt aus der Jugend-Spielgemeinschaft Pframmern/Glonn und sei „ein sehr ambitionierter Fußballer“, so Stefan Lechner. Positiv aufgefallen sei er bereits als A-Jugendlicher beim vergangenen Punktspiel-Derby der Reserven aus Glonn und Pframmern. Mit ihm bekommt Torwart Mirko Pietrzak eine ernst zu nehmende Konkurrenz, wie der Pframmerner Coach versichert. „Er wird in der Vorbereitung jedenfalls Gelegenheit bekommen, Minuten zu sammeln“, kündigte Stefan Lechner an.

Lechner schwor sein Team auf eine „besonders schwere Saison“ ein, die mit dem Champions-League-Modus eine Neuheit mit sich bringe. Trotzdem, so Stefan Lechner: „Bis November wollen wir die Punkte zusammenhaben, damit wir den Klassenerhalt schaffen können.“