TSV Oberpframmern: Esterl köpft den TSV ins späte Glück TSVO holt Remis gegen SCBV

Oberpframmern – Oberpframmerns Co-Spielertrainer Florian Lechner, mit zehnjähriger Vergangenheit beim Kontrahenten, zog nach dem Remis gegen den SC Baldham-Vaterstetten ein erfreutes Fazit, warnte aber zugleich: „Wenn wir am Samstag gegen Hajduk nicht nachlegen, war das Unentschieden nichts wert.“

Beide Vereine agieren seit Wochen höchst ertragreich im Punktspielbetrieb. Mit der Punkteteilung am Mittwochabend verlängerte auch der SCBV seine Serie ohne Niederlagen auf sieben Partien, verpasste aber den Sprung an die Tabellenspitze. In der 89. Spielminute führten die Baldhamer die Tabelle virtuell noch an, doch die letzte Spielaktion führte zum Ausgleich: Pframmerns Mathias Niedermaier kam nach seinem abgewehrten Freistoß nochmals an den Ball und fand mit seiner Flanke den Kopfballverwerter Daniel Esterl im Baldhamer Strafraum (90.).

TSV Oberpframmern gegen SC Baldham-Vaterstetten: 100 Zuschauer sahen das Derby mit an