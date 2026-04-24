TSV Oberpframmern droht der Absturz in die Abstiegszone

FB KL Anzing/Parsdorf (schwarz) Peter Rauch vs Oberpframmern Florian Lechner – Foto: Sro

Drei Niederlagen in Folge setzen den TSV unter Druck. Gegen den SV Zamdorf ist verlieren am Sonntag quasi verboten für die Oberpframmerner.

Am Sonntag empfängt der TSV Oberpframmern den SV Zamdorf auf dem heimischen Spielfeld – und möchte der Pleitenserie in der Kreisliga 3 von zuletzt drei Niederlagen ein Ende bereiten. Schon aus Bequemlichkeitsgründen für den Saisonendspurt. „Mit einem Sieg oder vielleicht einem Punkt schaut die Situation entspannt aus. Eine Niederlage würde uns in den Abstiegskampf ziehen“, weiß auch Trainer Stefan Lechner vor dem Duell mit dem Tabellenelften aus München.

Der SV Zamdorf auf dem Relegationsrang weist nämlich momentan 22 Zähler auf, Oberpframmern deren 32. Sollte dieser Vorsprung durch eine Niederlage auf sieben Zähler schrumpfen, bleibt bei vier Restspielen schon noch die Gefahr eines Abrutschens in die Abstiegszone für den TSV. „Und das wollen wir unbedingt verhindern.“ Quasi verlieren verboten lautet also das Motto für das Kreisligainventar aus Oberpframmern.

„Leider sind wir sehr dezimiert, wir haben einiges an Verletzungen zu kompensieren.“ Das fortlaufende Manko bei dem dünnen Kader müssen also Lechner & Co. ausgleichen, um den angestrebten Erfolg zu erreichen.

Am Sonntag schlägt die Stunde der Wahrheit für den FC Anzing-Parsdorf. Um 15Uhr erfolgt der Anpfiff für die wohl vorentscheidende Partie im Abstiegsduell gegen den FC Rot-Weiß Oberföhring. „Es geht um alles. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, müssen wir uns mit dem Abstieg auseinandersetzen“, weiß auch Abteilungsleiter Peter Rauch. Dabei hatte der FC einen stringenten Plan.

Nach dem Überraschungssieg gegen die SpVgg 1906 Haidhausen sollte ein weiterer Erfolg beim TSV Grasbrunn die Mannschaft von Trainer Peter Beierkuhnlein eigentlich in Reichweite zu Oberföhring bringen, um den Hauptkonkurrenten dann im direkten Duell zu überholen.

„Wir sind dort einfach nicht ins Spiel gekommen“, beklagte Rauch ein zu schwaches Auftreten bei der 1:4-Niederlage. „Und jetzt ist ein Sieg unsere letzte Chance, um überhaupt in Schlagdistanz zu Oberföhring zu kommen.“

Die Gäste profitierten bekanntlich mit einem Punktgewinn von dem Sportgerichtsurteil, das Haidhausens Punktestand um minus 27 Zähler vorerst korrigierte (wir berichteten), während Anzing-Parsdorf leer ausging. Zumindest befinden sich laut Rauch alle Spieler wieder im Kader, um dann mit dem Messer zwischen den Zähnen um den letzten Strohhalm zu kämpfen.

Die Tabellensituation im Kreisliga-Keller wird immer enger für den TSV Steinhöring. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte. Ausgerechnet jetzt gastiert am Sonntag mit dem FC Phönix München der Tabellenzweite beim Aufsteiger aus dem Ebrachtal.

„Wir freuen uns auf die Herausforderung. Wir wissen aber natürlich, dass wir gegen einen absoluten Topfavoriten spielen“, blickt Thomas Rotherbl auf die Begegnung.

„Im Hinspiel war die erste Halbzeit für uns extrem. Das war der stärkste Gegner, den wir bislang in der Kreisliga hatten“, erinnert sich der Coach. Nach 28 Minuten lag Steinhöring damals mit 0:3 in Rückstand. „Wir haben es aber geschafft, mit Kampf und Einsatz in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel abzuliefern. Wenn wir gegen Phönix etwas holen wollen, müssen wir definitiv zwei solche Halbzeiten spielen.“ 2:3 hieß es am Ende, woraus Rotherbl schlussfolgert, dass der Favorit verwundbar ist.

Zugleich weiß er aber auch, dass „wir das nötige Spielglück brauchen werden“. Während der TSV Steinhöring gerade etwas strauchelt, strotzt Phönix München nur so vor Selbstvertrauen. Vergangenes Wochenende wurde Tabellenführer TSV Trudering mit 3:0 besiegt, weshalb derzeit wohl auch jede andere Mannschaft der Kreisliga München 3 im direkten Duell in einer Außenseiterrolle wäre.