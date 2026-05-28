TSV Obermelsungen lädt zur Sportwoche ein

– Foto: Thomas Barth & Holger Reic

Mit einer viertägigen Sportwoche feiert der TSV Obermelsungen vom 4. bis 7. Juni das 30-jährige Bestehen seiner Mädchenfußball-Abteilung. Rund um das Jubiläum erwartet die Besucher auf dem Vereinsgelände ein abwechslungsreiches Programm mit Turnieren, Spielen und gemeinsamen Veranstaltungen.

Den Auftakt macht am Donnerstag ein Legenden- und Hobbykickerturnier, dazu werden Kaffee und Kuchen angeboten. Am Freitagabend steht ein Altherren-Spiel gegen den SG Fuldalöwen / Beisetal auf dem Programm, ehe der Tag mit einer „Flunkyball“-Runde ausklingt.

Am Samstag rückt der Jugendfußball in den Mittelpunkt. Neben einem D-Juniorinnen-Turnier und weiteren Nachwuchsspielen findet am Abend das Hessenliga-Relegationsspiel der Frauen zwischen dem TSV Obermelsungen und Spvgg Oberrad statt. Dabei geht es um den Aufstieg in die Hessenliga. Im Anschluss ist ein Public Viewing des DFB-Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und den USA geplant.