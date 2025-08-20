TSV Obermelsungen lädt zum Tag des Mädchenfußballs ein

Am Samstag, 30. August 2025, richtet der TSV Obermelsungen auf dem Sportplatz am Roten Rain einen Tag des Mädchenfußballs aus. Zwischen 10 und 12.30 Uhr haben Mädchen im Alter von fünf bis sechzehn Jahren die Gelegenheit, den Sport kennenzulernen und auszuprobieren.

Das Programm umfasst ein gemeinsames Aufwärmen, einen Trainingsparcours sowie verschiedene Spielformen. Ziel ist es, Freude am Fußball zu vermitteln, unabhängig davon, ob die Teilnehmerinnen erste Erfahrungen sammeln oder bereits im Verein aktiv sind. Neben sportlichen Übungen bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und die Begeisterung für den Mannschaftssport zu teilen.