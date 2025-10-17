 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TSV Oberensingen jubelt – SV Fellbach und Rottenburg punkten auswärts

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

In der Verbandsliga Württemberg eröffnete der TSV Oberensingen mit einem klaren Heimsieg gegen die TSG Tübingen heute den zwölften Spieltag. Der SV Fellbach sicherte sich wichtige Auswärtspunkte bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, und in Waiblingen teilten sich der Aufsteiger und Rottenburg die Zähler.

---

Heute, 19:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
3
0
Abpfiff

Der TSV Oberensingen bestätigte seine starke Form eindrucksvoll. Vor 250 Zuschauern übernahmen die Hausherren früh das Kommando und setzten die Gäste aus Tübingen permanent unter Druck. In der 38. Minute brachte Patrick Werner sein Team mit 1:0 in Führung und sorgte für das Halbzeitergebnis. Nach dem Seitenwechsel ließ Oberensingen nicht nach. In der 64. Minute erhöhte Simon Brandstetter auf 2:0, bevor Fabian Leidenbach in der 83. Minute mit dem 3:0-Endstand alles klar machte.

---

Heute, 19:30 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
1
2

Ein intensives Duell erlebten die 250 Zuschauer. Bereits in der sechsten Minute brachte Rafael Terpsiadis den SV Fellbach in Führung. Kurz nach der Pause legte Mert Ali Icmez in der 48. Minute das 2:0 nach. Calcio Leinfelden-Echterdingen kämpfte sich zurück in die Partie und verkürzte nur vier Minuten später: Enes Isik traf in der 52. Minute zum 1:2. Trotz weiterer Offensivaktionen blieb es jedoch bei diesem Ergebnis.

---

Heute, 19:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
2
2

In Waiblingen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit vielen Höhepunkten. Die Gastgeber legten stark los und gingen in der 24. Minute durch Daniele Cardinale mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Endrit Beshi auf 2:0. Doch Rottenburg gab sich nicht geschlagen. Raphael Langer brachte die Gäste in der 39. Minute mit dem 2:1-Anschlusstreffer zurück ins Spiel. In der 55. Minute erzielte Maxime Ackermann den 2:2-Ausgleich.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
14:00live

Sportfreunde Schwäbisch Hall empfängt Young Boys Reutlingen. Hall sucht im Heimspiel dringend Punkte, während Reutlingen die Spitzenposition verteidigen möchte und auf weitere Zähler hofft.

Morgen, 15:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
15:30

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trifft auf FC Esslingen. Hofherrnweiler will im Kampf um die oberen Tabellenplätze punkten, Esslingen benötigt dringend Zähler, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht größer werden zu lassen.

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
15:30

SSV Ehingen-Süd spielt gegen TSV Berg. Ehingen-Süd will die Position im oberen Mittelfeld festigen, während Berg seine erfolgreiche Serie ausbauen und den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen möchte.

Morgen, 15:30 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
15:30live

FC Holzhausen empfängt TSV Weilimdorf. Holzhausen strebt nach einem Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, während Weilimdorf seine Auswärtsschwäche verbessern möchte.

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
15:30live

VfB Friedrichshafen trifft auf VfR Heilbronn. Beide Teams wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln; Friedrichshafen möchte die eigene Bilanz stabilisieren, Heilbronn kämpft weiterhin in der unteren Tabellenhälfte.

