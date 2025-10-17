TSV Oberensingen jubelt – SV Fellbach und Rottenburg punkten auswärts

In der Verbandsliga Württemberg eröffnete der TSV Oberensingen mit einem klaren Heimsieg gegen die TSG Tübingen heute den zwölften Spieltag. Der SV Fellbach sicherte sich wichtige Auswärtspunkte bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, und in Waiblingen teilten sich der Aufsteiger und Rottenburg die Zähler.
---
Der TSV Oberensingen bestätigte seine starke Form eindrucksvoll. Vor 250 Zuschauern übernahmen die Hausherren früh das Kommando und setzten die Gäste aus Tübingen permanent unter Druck. In der 38. Minute brachte Patrick Werner sein Team mit 1:0 in Führung und sorgte für das Halbzeitergebnis. Nach dem Seitenwechsel ließ Oberensingen nicht nach. In der 64. Minute erhöhte Simon Brandstetter auf 2:0, bevor Fabian Leidenbach in der 83. Minute mit dem 3:0-Endstand alles klar machte.
---
Ein intensives Duell erlebten die 250 Zuschauer. Bereits in der sechsten Minute brachte Rafael Terpsiadis den SV Fellbach in Führung. Kurz nach der Pause legte Mert Ali Icmez in der 48. Minute das 2:0 nach. Calcio Leinfelden-Echterdingen kämpfte sich zurück in die Partie und verkürzte nur vier Minuten später: Enes Isik traf in der 52. Minute zum 1:2. Trotz weiterer Offensivaktionen blieb es jedoch bei diesem Ergebnis.
---
In Waiblingen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit vielen Höhepunkten. Die Gastgeber legten stark los und gingen in der 24. Minute durch Daniele Cardinale mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Endrit Beshi auf 2:0. Doch Rottenburg gab sich nicht geschlagen. Raphael Langer brachte die Gäste in der 39. Minute mit dem 2:1-Anschlusstreffer zurück ins Spiel. In der 55. Minute erzielte Maxime Ackermann den 2:2-Ausgleich.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________