 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

TSV Oberensingen feiert klaren Heimsieg gegen SV Fellbach

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Der TSV Oberensingen hat beim heutigen Auftakt des 8. Spieltags der Verbandsliga Württemberg ein deutliches Zeichen gesetzt. Vor 250 Zuschauern bezwang die Mannschaft den SV Fellbach klar mit 4:0.

---

Heute, 19:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
4
0
Abpfiff

Von Beginn an übernahm der TSV Oberensingen die Kontrolle über die Partie. Der Druck machte sich früh bezahlt: In der 21. Minute brachte Maximilian Gjini seine Mannschaft in Führung. Mit dem Treffer im Rücken spielte Oberensingen befreit auf und erhöhte noch vor der Pause. Marlon Lander sorgte in der 45. Minute für das 2:0. Patrick Werner stellte in der 56. Minute auf 3:0 und machte damit früh klar, dass an diesem Abend kaum Zweifel am Sieger bestehen würden. Spätestens als Marlon Lander in der 82. Minute erneut traf, war die Partie endgültig entschieden.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
14:00live

Dorfmerkingen liegt auf Rang sechs und will den Anschluss nach oben nicht verlieren. FC Rottenburg steht auf Platz neun und strebt Punkte an, um den Abstand zu den vorderen Teams zu verkürzen.

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
15:30live

Hofherrnweiler-Unterrombach ist Tabellenplatz sieben und sucht die Bestätigung nach zuletzt gemischten Ergebnissen. Weilimdorf kämpft auf Rang 13 um Punkte, um den Abstiegskampf zu entschärfen.

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
15:30

Tübingen liegt auf Platz zwölf und braucht dringend Zähler, um den Anschluss an die gesicherten Plätze zu wahren. Heilbronn steht auf Platz 15 und ist ebenfalls auf Punkte angewiesen.

---

Morgen, 15:30 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
15:30live

Holzhausen ist Zweiter und möchte den Spitzenplatz verteidigen. Schwäbisch Hall rangiert im Mittelfeld auf Platz acht und wird versuchen, die Heimstärke des Gegners zu brechen.

---

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
15:30

Waiblingen steht auf Rang 11 und will im Heimspiel punkten. Ehingen-Süd auf Platz zehn strebt ebenfalls einen Sieg an, um den Abstand nach unten zu vergrößern.

---

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
15:30live

Friedrichshafen ist auf Platz 14 und steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen die ungeschlagenen Young Boys Reutlingen. Reutlingen möchte seine makellose Bilanz ausbauen und weiter die Tabelle anführen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
15:00

Leinfelden-Echterdingen liegt auf dem vorletzten Platz und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. TSV Berg als Tabellendritter wird dagegen versuchen, die Spitzenplätze zu verteidigen.

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 019.9.2025, 21:35 Uhr
Timo BabicAutor