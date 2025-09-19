TSV Oberensingen feiert klaren Heimsieg gegen SV Fellbach

Der TSV Oberensingen hat beim heutigen Auftakt des 8. Spieltags der Verbandsliga Württemberg ein deutliches Zeichen gesetzt. Vor 250 Zuschauern bezwang die Mannschaft den SV Fellbach klar mit 4:0.
Von Beginn an übernahm der TSV Oberensingen die Kontrolle über die Partie. Der Druck machte sich früh bezahlt: In der 21. Minute brachte Maximilian Gjini seine Mannschaft in Führung. Mit dem Treffer im Rücken spielte Oberensingen befreit auf und erhöhte noch vor der Pause. Marlon Lander sorgte in der 45. Minute für das 2:0. Patrick Werner stellte in der 56. Minute auf 3:0 und machte damit früh klar, dass an diesem Abend kaum Zweifel am Sieger bestehen würden. Spätestens als Marlon Lander in der 82. Minute erneut traf, war die Partie endgültig entschieden.
Dorfmerkingen liegt auf Rang sechs und will den Anschluss nach oben nicht verlieren. FC Rottenburg steht auf Platz neun und strebt Punkte an, um den Abstand zu den vorderen Teams zu verkürzen.
Hofherrnweiler-Unterrombach ist Tabellenplatz sieben und sucht die Bestätigung nach zuletzt gemischten Ergebnissen. Weilimdorf kämpft auf Rang 13 um Punkte, um den Abstiegskampf zu entschärfen.
Tübingen liegt auf Platz zwölf und braucht dringend Zähler, um den Anschluss an die gesicherten Plätze zu wahren. Heilbronn steht auf Platz 15 und ist ebenfalls auf Punkte angewiesen.
Holzhausen ist Zweiter und möchte den Spitzenplatz verteidigen. Schwäbisch Hall rangiert im Mittelfeld auf Platz acht und wird versuchen, die Heimstärke des Gegners zu brechen.
Waiblingen steht auf Rang 11 und will im Heimspiel punkten. Ehingen-Süd auf Platz zehn strebt ebenfalls einen Sieg an, um den Abstand nach unten zu vergrößern.
Friedrichshafen ist auf Platz 14 und steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen die ungeschlagenen Young Boys Reutlingen. Reutlingen möchte seine makellose Bilanz ausbauen und weiter die Tabelle anführen.
Leinfelden-Echterdingen liegt auf dem vorletzten Platz und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. TSV Berg als Tabellendritter wird dagegen versuchen, die Spitzenplätze zu verteidigen.
