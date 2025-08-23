 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

TSV Oberensingen feiert Kantersieg – TSV Berg bleibt ungeschlagen

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Die Verbandsliga Württemberg bot in der heutigen Fortsetzung des dritten Spieltags eine Mischung aus klaren Siegen, hart erkämpften Punkteteilungen und einem dramatischen Last-Minute-Erfolg. Während der TSV Oberensingen in Schwäbisch Hall ein Schützenfest feierte, setzte Tabellenführer TSV Berg seine Serie fort. Auch der VfR Heilbronn erlebte ein torreiches Duell, das bis in die Schlussphase spannend blieb.

---

Gestern, 19:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
2
4

Vor 200 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber: In der 11. Minute brachte Lukas Behr den FC Rottenburg in Führung. Der SV Fellbach ließ sich davon nicht entmutigen und kam acht Minuten später durch Rafael Terpsiadis zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause stellte Leon Oeschger per Elfmeter in der 34. Minute die Führung für die Gäste wieder her. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Leon Oeschger, der in der 49. Minute das 3:1 erzielte. Nick Heberle erhöhte in der 59. Minute sogar auf 4:1, womit die Partie praktisch entschieden war. Fellbach gab sich nicht auf und kam in der 70. Minute durch Filip Stanic noch einmal auf 2:4 heran.

---

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
0
6

Der TSV Oberensingen zeigte beim Auswärtsspiel in Schwäbisch Hall eine beeindruckende Offensivleistung und setzte sich mit 6:0 durch. Bereits in der 17. Minute eröffnete Patrick Werner den Torreigen, ehe er nur sechs Minuten später erneut traf. Marlon Lander erhöhte in der 41. Minute auf 3:0, bevor Samuel Bosler kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute den vierten Treffer nachlegte. Patrick Werner komplettierte mit seinem dritten Treffer in der 54. Minute einen Hattrick, ehe Julian Miller in der 63. Minute den Schlusspunkt setzte.

---

Heute, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
1
1
Abpfiff

In einem umkämpften Spiel trennten sich der SSV Ehingen-Süd und die TSG Tübingen mit einem 1:1-Unentschieden. In der 30. Minute brachte Henoch Grauer die Gäste aus Tübingen in Führung. Die Hausherren gaben jedoch nicht auf und belohnten sich in der 79. Minute, als Maurice Strobel den Ausgleich erzielte. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen, ein Sieger sollte aber nicht mehr gefunden werden.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
1
0
Abpfiff

Tabellenführer TSV Berg bleibt weiter makellos, doch gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen war Geduld gefragt. Die Begegnung blieb lange torlos, ehe Hannes Pöschl in der 90. Minute vom Elfmeterpunkt eiskalt blieb und den 1:0-Sieg sicherte. Mit diesem knappen Erfolg behauptet Berg die Spitzenposition in der Verbandsliga.

---

Heute, 15:30 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
0
0

Beim Duell zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trennten sich die Teams torlos 0:0. Kurz vor der Pause kassierten die Gäste durch Nico Freitag eine Gelb-Rote Karte, spielten die zweite Hälfte in Unterzahl und verteidigten das torlose Remis mit viel Einsatz. Holzhausen bleibt damit ohne Gegentor.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
3
4
Abpfiff

Die Zuschauer in Weilimdorf erlebten ein Torfestival, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. David Scheurenbrand brachte den VfR Heilbronn bereits in der 3. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Tamer-Harun Fara in der 48. Minute für den Ausgleich. Doch Heilbronn schlug zurück: Leorant Marmullaku traf in der 50. Minute zum 2:1 und erhöhte in der 59. Minute nach einem Treffer von Roman Kasiar in der 54. Minute auf 4:1. Der TSV Weilimdorf zeigte Moral: Daniel Baierle verkürzte in der 66. und 67. Minute mit einem Doppelschlag auf 3:4. Trotz intensiver Schlussoffensive der Gastgeber blieb es beim knappen Auswärtssieg für den VfR Heilbronn.

---

Morgen, 15:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
15:00

Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt den Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Leinfelden-Echterdingen ist mit drei Punkten in der Tabelle gut platziert, während Friedrichshafen noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet.

---

Morgen, 16:30 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
16:30

Young Boys Reutlingen trifft auf FC Esslingen. Reutlingen ist bisher ungeschlagen und will die Position unter den Spitzenteams bestätigen. Esslingen wartet nach zwei Niederlagen auf den ersten Punktgewinn.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 023.8.2025, 18:11 Uhr
Timo BabicAutor