– Foto: Tobias Sellmaier

TSV Oberbrüden will nachlegen Zwei Partien stehen in der Kreisliga A2 an.

Zwei Nachholspiele wurden für den morgigen Samstag auch in der Fußball-Kreisliga A2 terminiert. Dabei hat Neuling TSV Sechselberg beim TAHV Gaildorf durchaus die Chance, zu punkten. Der TSV Oberbrüden möchte nach dem ersten Saisonsieg auch aus Oberrot nicht mit leeren Händen nach Auenwald zurückkehren.

Morgen, 15:30 Uhr FC Oberrot FC Oberrot TSV Oberbrüden Oberbrüden 15:30 PUSH

Schlusslicht Oberbrüden überraschte beim 3:1-Heimsieg gegen den VfR Murrhardt. „Wenn wir die letzten Spiele gegen Althütte und Murrhardt bewerten, sind wir auf dem richtigen Weg“, sagt Marilio Sampaio. Der TSV-Spielleiter lobt die Leidenschaft, die Spielfreude und den Kampfgeist seines Teams. „Jedoch müssen wir noch mehr dran arbeiten, dass wir da unten rauskommen“, mahnt Sampaio seine Kicker an, nicht nachzulassen. Fehlen werden die verletzten Oliver Koretz, Marco Bargel und Valentin Janetzko. Wieder mit im Kader sind Fabio Sälzle und Lukas Zanker. Oberrot ist Neunter. FCO-Abteilungsleiter Pietro Santonastaso fordert nach der 0:3-Niederlage in Erbstetten von seinem Team nun eine „deutliche Steigerung und einen ganz anderen Auftritt“. Volkan Akgöz, Dominik Weller und Julius Neumann laborieren jedoch an langwierigen Verletzungen.