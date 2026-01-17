TSV Oberbrüden trumpft auf und besiegt Gastgeber SV Unterweissach II

Das 40. Küche & Design Aktive Hallenturnier des SV Unterweissach hat am heutigen Samstag die BIZE-Halle in Weissach im Tal vollständig in Beschlag genommen. Drei Vorrundengruppen, eine lange K.-o.-Phase und ein hochklassiges Finalspiel prägten ein Jubiläumsturnier, das von Tempo, vielen Treffern und spürbarer Intensität lebte. Am Ende setzte sich der TSV Oberbrüden durch und gewann das Finale gegen den SV Unterweissach II.

Ein Turnier mit Geschichte und Anspruch Mit der 40. Auflage gehört das Aktiven-Hallenturnier des SV Unterweissach zu den traditionsreichsten Veranstaltungen im regionalen Hallenfußball. Gespielt wurde mit Rundumbande, zehn Minuten pro Partie und ohne lange Pausen. Diese Rahmenbedingungen sorgten von Beginn an für ein hohes Grundtempo und machten jede Unachtsamkeit sofort sichtbar.

Gruppe A: Favoriten setzen früh Akzente In der Gruppe A zeigte der SV Unterweissach seine Ambitionen früh. Mit klaren Siegen und einem Unentschieden sammelte der Gastgeber zehn Punkte und erzielte zwölf Treffer. Dahinter folgte der SV Spiegelberg mit neun Punkten. Der Große Alexander Backnang belegte Rang drei, während SG Schorndorf II und TSV Haubersbronn den Anschluss an die Spitze verpassten.

Der Gastgeber als organisatorisches Zentrum Der SV Unterweissach war nicht nur Ausrichter, sondern mit zwei Mannschaften auch sportlich vertreten. Die BIZE-Halle präsentierte sich über den gesamten Tag hinweg als kompakte Bühne, auf der Nähe, Lautstärke und Dynamik den Charakter des Turniers bestimmten. Zuschauer und Teams rückten eng zusammen, was die emotionale Dichte weiter erhöhte.

Gruppe B: Ausgeglichenheit bis zum Schluss

Die Gruppe B entwickelte sich zu einer der ausgeglichensten Vorrunden. Der SC Korb setzte sich mit acht Punkten an die Spitze, gefolgt vom VfR Birkmannsweiler. Dahinter lagen der SV Unterweissach II und der FC Winnenden dicht beieinander. Erst die letzten Gruppenspiele brachten Klarheit über die Platzierungen.

Gruppe C: Schornbach mit Offensivkraft

In der Gruppe C dominierte der TSV Schornbach das Geschehen. Mit zwölf Punkten und 23 erzielten Toren setzte das Team ein Ausrufezeichen. SF Höfen-Baach folgte auf Rang zwei, während sich der TSV Oberbrüden über Rang vier noch in die K.-o.-Phase rettete und dort zum Überraschungsteam avancierte.

Der lange Weg durch die K.-o.-Runde

Nach der Gruppenphase folgten Achtel- und Viertelfinals, in denen mehrere Entscheidungen erst im Neunmeterschießen fielen. Besonders der TSV Oberbrüden steigerte sich von Runde zu Runde und schaltete nacheinander höher platzierte Gegner aus. Auch der SV Unterweissach II bewies Nervenstärke und zog mit einem Sieg im Halbfinale ins Endspiel ein.

Das Spiel um Platz drei mit klarer Handschrift

Im Spiel um Platz drei setzte sich der TSV Schornbach deutlich gegen den SC Korb durch. Joel Zinsser eröffnete den Torreigen in der 5. Minute und legte nur eine Minute später nach. Giuseppe Greco erhöhte in der 7. Minute auf 3:0. Samoel-Leon Eck verkürzte in der 8. Minute für Korb, ehe Johnny Amendola mit seinem Treffer in der 10. Minute den 4:1-Endstand herstellte. Schornbach sicherte sich damit den dritten Platz.

Ein Finale mit hohem Tempo und klarer Entscheidung

Das Endspiel zwischen dem TSV Oberbrüden und dem SV Unterweissach II bündelte noch einmal alle Elemente des Turniers. Philipp Gröger brachte Oberbrüden in der 3. Minute in Führung. Hamza Aras glich in der 8. Minute aus. Nur eine Minute später traf Vladyslav Khursenko zum 2:1, ehe Dimitrios Stergiadis in der 10. Minute erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Vladyslav Khursenko ebenfalls in der 10. Minute zum 4:1-Endstand. Oberbrüden krönte damit einen bemerkenswerten Turnierlauf.

Der Blick zurück auf den 5. Täles Cup

Bereits am gestrugen Freitag hatte der SV Unterweissach mit dem 5. Täles Cup das Hallenwochenende eröffnet. Im Freizeitturnier mit sieben Minuten Spielzeit erreichten Olympiakos Bieräus, Weissacher Biergärtle, Amasra Kebap und der 1. FC Kristallweizen die K.-o.-Spiele. Im Spiel um Platz drei gewann Olympiakos Bieräus mit 2:0 gegen den 1. FC Kristallweizen. Das Finale entschied Amasra Kebap mit 4:2 gegen das Weissacher Biergärtle für sich.