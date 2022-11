– Foto: Tobias Sellmaier

TSV Oberbrüden gibt die rote Laterne ab 5:4-Sieg in der Fußball-Kreisliga A2.

Mit etwas überraschenden Ergebnissen endeten die beiden Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga A 2. Der TSV Oberbrüden landete mit dem 5:4 beim FC Oberrot seinen zweiten Saisonsieg und reichte die rote Laterne dank des besseren Torverhältnisses an den Nachbarn SV Steinbach II weiter. Der TAHV Gaildorf gewann das Heimspiel gegen den TSV Sechselberg mit 4:2 und zog in der Tabelle an den Gästen vorbei, die nun ebenfalls mitten im Abstiegskampf stecken.

Ihren Anspruch auf den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Mahir Celik meldeten die Fußballer aus Oberbrüden mit zwei frühen Treffern an. Nach einer Viertelstunde brachte Lucas Bauer den TSV in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Michel Disch auf 2:0. Maximilian Benz antwortete in der 21. Minute mit dem Anschlusstor, kurz darauf besorgte Steffen Wieland (28.) das 2:2. Von diesem Rückschlag erholten sich die Auenwalder schnell. In der 39. Minute war Waldemar Hübscher für die erneute Führung zuständig. In der munteren Partie verwandelte Oberrots Tom Scheuermann in der 51. Minute einen Elfmeter zum 3:3. Ganze 120 Sekunden später bedeutete Dischs zweiter Treffer das 4:3 für Oberbrüden. Simon Kühnle markierte das 4:4 (80.), doch das letzte Wort hatten die Gäste. Fünf Minuten vor Schluss gelang Florian Mayer das 5:4. Der TSV ist nicht mehr Letzter.