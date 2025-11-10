🔴⚪ TSV Oberboihingen – TSV Weilheim/Teck 1:3 (1:2) ⚽

Emotionsgeladen ging das zweite Aufeinandertreffen binnen vier Tagen mit dem Namensvetter aus Oberboihingen über die Bühne – dieses Mal am Neckarufer. Nach dem 3:0-Erfolg im Pokal behielten die Weilheimer auch im Ligaduell die Oberhand und siegten verdient mit 3:1.

Ein früher Gegentreffer brachte die Mannschaft von Salvatore De Rosa zunächst in Rückstand (6.), doch Morris Maier (38.) und Mike Tausch (41.) drehten die Partie noch vor der Pause. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schwächte sich der Gastgeber mit Gelb-Rot selbst, was den Weilheimern zusätzlich in die Karten spielte. Trotz klarer Überlegenheit blieben in Durchgang zwei einige Chancen ungenutzt – der eingewechselte Fabio Santoro sorgte schließlich in der 89. Minute für den Schlusspunkt.