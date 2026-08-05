TSV Oberalting verstärkt sich – Dennoch keine Kampfansage an die Liga

Teambuilding auf ungewohntem Untergrund: Die Spieler des TSV Oberalting maßen sich in einem Padel-Turnier. – Foto: Privat

Fußball-Kreisligist TSV Oberalting hat seinen Kader von fast automatischer Aufstellung auf 25 Spieler vergrößert. Qualität und Quantität stiegen. Was ist so möglich?

Der TSV Oberalting-Seefeld hat sich zuletzt kontinuierlich gesteigert. Nach dem Kreisliga-Aufstieg 2024 konnte zunächst nur über die Relegation die Kreisklasse-Rückkehr vermieden werden, in der vergangenen Spielzeit gerieten die Seefelder dann aber nie in Abstiegsgefahr. Oberalting spielte lange oben mit, erst am Ende ging der Mannschaft die Luft aus und sie rutschte bis auf Platz sieben ab.

Und im dritten Jahr? Da trauen einige Liga-Konkurrenten dem TSV sogar den Sprung in die Bezirksliga zu. Denn Trainer Manuel Feicht kann nicht nur auf ein stabiles Gerüst bauen, sondern auch auf zahlreiche Neuzugänge, sowohl aus der eigenen Jugend als auch von außerhalb. Auf eine Kampfansage verzichtet der Trainer eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart allerdings. Er sagt: „Wenn wir in die Top Fünf kommen würden, wäre das klasse, dann hätten wir einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. Wir freuen uns, wenn wir performen, aber wollen nicht auf Biegen und Brechen aufsteigen.“

Er sieht andere Teams in der Favoritenrolle, wie den seit Jahren oben mitspielenden SC Unterpfaffenhofen-Germering – zugleich Oberaltings Auftaktgegner am 15. August –, den TSV Peiting oder die zweite Mannschaft von Regionalliga-Aufsteiger TSV 1882 Landsberg. „Sie werden den Abstand zur Ersten verkürzen wollen“, vermutet Feicht.

Fest steht jedenfalls: Oberaltings Auswahl ist deutlich größer geworden. Stellte sich die Mannschaft in der Endphase der Vorsaison fast von alleine auf, besteht der Kader nun aus rund 25 Spielern. „Wir haben uns quantitativ und qualitativ verstärkt“, sagt der TSV-Trainer. Mit Maximilian Huber, Carlo Vicari, Dominikus Dodell, Felix Brandes und Luca Barci sind gleich fünf Jugendspieler in den Herrenbereich aufgerückt. Außerdem kamen vom TSV Gilching II mit Marco Arweiler, Maximilian Michl, Aaron Schetilin und Maiwand Raouf vier Neue, die bereits über reichlich Erfahrung verfügen.

In eine Fußballpause hat sich Ersatzkeeper James Ojomah verabschiedet, dafür kam Alexander Hein (25) vom Kreisklassisten FC Hofstetten. Er hat aktuell seinen Platz im Tor sicher, da sich Kapitän Maximilian Kraus bei einem Ausflug als Feldspieler verletzte. Zudem schnürte Ritvan Maloku im Vorbereitungsspiel beim MTV Berg (2:2) mal wieder die Schuhe für den TSV. Der 34-Jährige, der mit Feicht vor zehn Jahren noch zusammen in der Bezirksliga gespielt hatte, könnte ab und zu aushelfen. „Wenn er Lust hat und wir ihn brauchen, steht er zur Verfügung“, erklärt Feicht.

Die Vorbereitung bot für das neu formierte Team bisher von allem ein wenig. Von einem Schuss vor den Bug mit der überraschenden 1:4-Pleite gegen Kreisklassist SG Schäftlarn/Baierbrunn bis hin zu einem sehr effizienten Auftritt beim 7:1-Erfolg gegen den TSV Pentenried am vorigen Wochenende. Erfolgreich am Teambuilding gearbeitet wurde auch neben dem Platz bei einem Padel-Turnier in Herrsching (Sieger: Markus Hüttling und Marco Gosemann). Dennoch betont der Coach: „Es wird ein bisschen Zeit brauchen, bis wir als Team zusammengewachsen sind – und am besten geht das über Spiele.“ Davon wird es allein im September und Oktober elf geben, inklusive Englischer Wochen. Dabei dürfte der große Kader gebraucht werden.

Um auch den Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu geben, haben die Seefelder darüber hinaus eine zusätzliche Lösung gefunden. Künftig können die Spieler in der bisherigen zweiten Mannschaft des TSV Hechendorf eingesetzt werden. Wie berichtet, bilden beide Vereine fortan unter dem Namen SG Aubachtal II eine Spielgemeinschaft in der B-Klasse 1. te